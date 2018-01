Shoah | Pegorer-Sonego Leu | vietare concerto gruppo neonazista

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Il ministro dell’Interno intervenga perché venga vietato ilrock di alcuni gruppi musicali “di dichiarata indole”, annunciato per il 27 gennaio, Giorno della Memoria, in un locale privato nei pressi di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Lo chied