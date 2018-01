Non lasciò il marito Bill per lo scandalo 'Monica' e non licenziò un suo collaboratore accusato di molestie. Hillary Clinton decise di proteggere un consigliere della campagna elettorale 2008 contro Obama accusato di aver molestato un'impiegata del suo staff. Lo scrive il New York Times. L'uomo non fu licenziato malgrado il capo della campagna di Clinton fosse contrario. Burn Strider, fu spostato di incarico e gli furono trattenuti dei giorni di paga. Ma anni dopo, nella campagna contro Trump,Strider lo rifece, e fu cacciato.(Di venerdì 26 gennaio 2018)

