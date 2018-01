'Serie A da 1 mld - non tanto vituperata' : ANSA, - MILANO, 26 GEN - "Il calcio italiano non è tanto vituperato. Siamo partiti da 760 milioni, ora siamo a 950 e con le royalties si arriverà a un miliardo di euro. Poi ci sono i quasi 400 milioni ...

Diritti tv - offerte totali per la Serie A sotto il minimo : non raggiunti gli 1 - 05 mld annui : Non raggiunta la cifra di 1,05 mld a stagioni: su alcuni pacchetti di partite non sono pervenute offerte pari al minimo richiesto L'articolo Diritti tv, offerte totali per la Serie A sotto il minimo: non raggiunti gli 1,05 mld annui è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A compatta su bando diritti tv 2018 - 2021. Attesa asta da oltre 1 mld : Lega Serie A vuole contare di più in Federcalcio e ricavare di più dai diritti tv del campionato. Il primo proposito sarà espresso chiaramente mercoledì prossimo, quando in club formuleranno un documento programmatico per la gestione della Figc e faranno un endorsement in vista delle elezioni federali del 29 gennaio. Il secondo obiettivo è nero su bianco sul bando per il triennio 2018/21 che verrà ...