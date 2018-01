Sergio Pirozzi | da Casapound l' offerta per le elezioni nel Lazio | ' Vieni a fare il

Regionali Lazio - minacce contro Sergio Pirozzi : "Ti facciamo fare la fine di Amatrice" : minacce contro Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice in corsa per le elezioni Regionali nel Lazio. "Ti facciamo fare la fine della tua Amatrice, ma dove cazzo credi di andare? Non vai da nessuna...

"Il Duce ha fatto grandi cose". Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi svela i suoi riferimenti culturali : "Credo che le opere pubbliche realizzate durante il fascismo siano state una cosa positiva per il Paese, lo ha fatto vedere anche Rai Tre. Mentre tra le cose sicuramente brutte colloco le leggi razziali". Così Sergio Pirozzi parlando di Benito Mussolini a Klaus Condicio di Klaus Davi. "Per quello che riguarda infrastrutture, politiche sociali, una visione del paese il Duce secondo me ha fatto grandi cose - ha detto il sindaco di Amatrice ...

Sergio Pirozzi - gira una brutta voce : 'C'è Zingaretti del Pd dietro la sua candidatura nel Lazio' : Alla Pisana, sede della Regione Lazio , dallo scorso ottobre gira una brutta, bruttissima parola. Questa parolina (di più, una voce) è Zingarozzi e sintetizza, come rivela Il Tempo , quello che ...

Sergio Pirozzi : “o Governatore del Lazio o allenatore della Nazionale” : Nessun passo indietro da parte di Sergio Pirozzi. Il sindaco di Amatrice è in corsa per la Regione Lazio ed è disponibile a rinunciare “solo di fronte a un atto d’amore per la propria Regione di un leader nazionale quale è Giorgia…Continua a leggere →

La corsa nel Lazio - Sergio Pirozzi pronto al passo indietro : 'Solo se a candidarsi sarà Giorgia Meloni' : passo indietro? Perché no, a patto che a scendere in 'campo' sia Giorgia Meloni. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla guida della regione Lazio con la propria lista civica, non esclude ...

Sergio Pirozzi a Viterbo : 'Corro per vincere - anche da solo e sempre con il sorriso' : Amministratore da più di venti anni, ci tiene a ricordare e precisare che non ha mai guadagnato con la politica: 'Se avessi voluto una poltrona me ne starei tranquillo in Parlamento. Non mi interessa ...

Sergio Pirozzi canta 'Una Vita da Mediano' a Radio Rock. : Sergio Pirozzi canta "Una Vita da Mediano" a Radio Rock. Il Sindaco di Amatrice, candidato anche alla Presidenza della Regione Lazio, intercettato dal Karaoke Reporter Dejan si diletta nel celebre ...

"Da sempre un cane sciolto I politici vogliono solo i privilegi" Lazio - Sergio Pirozzi ad Affari : Una diplomazia che non ti aspetti da un uomo che non ha certo studiato le buone maniere dalla compianta Donna Letizia, ma che è sempre stato sul territorio, come dice lui, il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi. Equilibrato nella scelta Segui su Affaritaliani.it

Sergio Pirozzi : 'Ecco il mio partito'. Il simbolo? Uno scarpone : Uno scarpone. E, sotto, la scritta ' Sergio Pirozzi presidente'. Il sindaco di Amatrice rompe gli indugi e lancia ufficialmente la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio, dove nel 2018 si ...