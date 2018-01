Selvaggia Lucarelli | Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno l' accusano di diffamazione

Selvaggia Lucarelli : ‘Doppia Difesa non risponde’. Hunziker e Bongiorno sporgono querela : “Molto fumo e poco arrosto”. Questa, in sintesi, l’idea che Selvaggia Lucarelli si è fatta di ‘Doppia Difesa’, l’associazione che fa capo a Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno. Tutto è iniziato quando la blogger ha fatto sapere, riprendendo sul suo profilo Facebook un articolo da lei firmato su Il fatto quotidiano, di aver provato ripetute volte – invano – a mettersi in contatto telefonicamente e ...

Selvaggia Lucarelli attacca Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno/ “Doppia Difesa non risponde” - la replica : Selvaggia Lucarelli attacca Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno: dubbi su Doppia Difesa che non risponderebbe alle richieste di aiuto delle donne, la replica delle fondatrici.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 18:39:00 GMT)

Isola dei famosi ecco le critiche di Selvaggia Lucarelli : Selvaggia Lucarelli dopo la prima puntata dell’Isola dei famosi 2018, fa il suo commento su “Rolling Stone” che è diventata direttrice della parte web. I giudizi non sono proprio positivi, stando alle pagelle stilate dal sito e commentate direttamente dalla stessa Selvaggia. I giudizi coinvolgono sia i concorrenti del reality, sia il team composto dalla conduttrice Alessia Marcuzzi, dall’opinionista in studio Daniele ...

Isola dei Famosi - Selvaggia Lucarelli critica : 'L'armadio di Cecilia era più sobrio' : All'indomani della prima puntata dell' Isola dei Famosi 2018 , è arrivato anche il commento di Rolling Stone e di Selvaggia Lucarelli , recentemente diventata direttrice della parte web. I giudizi non ...

Isola dei Famosi 2018/ Nomination - ascolti e pagelle : Selvaggia Lucarelli boccia tutti : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei Famosi, con le pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:46:00 GMT)

“Quel maiale è Claretta Petacci”/ Gene Gnocchi - video DiMartedì : Selvaggia Lucarelli dalla sua parte : “Questo maiale è Claretta Petacci”, video. Dopo la battuta di Gene Gnocchi si scatena bufera su DiMartedì. Dove sono le donne indignate? Le ultime notizie sul caso che ha travolto il comico(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 20:21:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli contro Matteo Renzi/ Polemica su Gino : "L'ex Premier adotta Mr bestemmia" : Selvaggia Lucarelli contro Matteo Renzi: la giornalista polemizza con l'ex Premier per la citazione del youtuber Gino, noto sul web per essere Mr bestemmia(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:40:00 GMT)

Lucia Annibali vs Marco Travaglio/ Filippo Facci e Selvaggia Lucarelli contro i "poliziotti del linguaggio" : Lucia Annibali vs Marco Travaglio, Filippo Facci e Selvaggia Lucarelli contro i "poliziotti del linguaggio". I due giornalisti difendono il collega.

Lucia Annibali vs Marco Travaglio/ Filippo Facci e Selvaggia Lucarelli contro i “poliziotti del linguaggio” : Lucia Annibali vs Marco Travaglio, Filippo Facci e Selvaggia Lucarelli contro i “poliziotti del linguaggio”. I due giornalisti difendono il collega nello scontro a distanza con l'avvocatessa(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 15:25:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli contro Lucia Annibali : Svilisci la tua battaglia : Selvaggia Lucarelli difende Marco Travaglio e si schiera contro Lucia Annibali. La guerra delle parole continua a mezzo stampa, con l'editorialista del Fatto che difende quel "legislatura sciolta nell'acido" che il suo direttore ha usato nell'editoriale di ieri. Al riferimento aveva risposto la Annibali (forse il lizza per un posto in lista con il Pd), gelando Travaglio con un tweet."Chi, come me, ha ...

Selvaggia Lucarelli lancia una sfida a tinte gay a Francesco Totti (VIDEO) - : Perché quello è un mondo dove regna l'omofobia, il mondo dello spettacolo è ampiamente sdoganato'. Francesco Totti se vuoi baciare un uomo per fare il rivoluzionario . 'Se Totti baciasse un ...

Selvaggia Lucarelli direttore del sito Rolling Stone : il web insorge : ... rendere questo paese un pò più rock - ha detto Lucarelli - Dirigere un sito che continui a occuparsi di musica ma si allarghi a politica, attualità e costume con un approccio rock e nuove firme con ...

A Tv Talk Renzo Arbore-Bruno Vespa-Selvaggia Lucarelli - a Verissimo Wanda Nara-Benji e Fede - a La confessione Wanna Marchi : OSPITI IN TV di sabato 16 dicembre. Ospite di Frigo del 16 dicembre 2017 Come se la caverà una giornalista esperta di economia e politica come Annalisa Bruchi in cucina? E quale sarà il suo piatto forte? Si scoprirà nella puntata di Frigo (voto: 6), il programma di Rai2 realizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, condotto da Tinto (6), in onda alle 10.30. Annalisa Bruchi aiuterà lo chef Natalio ...

Selvaggia Lucarelli : 'Voglio rendere il paese più rock' Video : Selvaggia Lucarelli [Video]sara' la nuova direttrice, da gennaio, del sito della nota rivista Rolling Stone. La pungente blogger ha accettato con entusiasmo questa nuova avventura. Dalla stanza Selvaggia a Rolling Stone Selvaggia Lucarelli [Video], nota soprattutto per le sue opinioni provocatorie, ha un curriculum di tutto rispetto: classe 1974, scrittrice ha pubblicato due libri per Rizzoli, blogger, opinionista tv, conduttrice e perfino ...