Secondo un ex sviluppatore di Lionhead il potenziale di Xbox One X rischia di rimanere

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Dal lancio sul mercato della potenteOne X, si sono susseguite varie opinioni di addetti ai lavori sulla questione "One X limitata dalla console standard". In merito è già intervenuto Voofoo Studios, ora è un exdia dire la sua.Come riporta Gamingbolt, sebbene l'idea di console "mid gen" sia teoricamente eccezionale, il problema risiede nel fatto che Microsoft e Sony hanno entrambi ostacolato ildelle loro nuove macchine, PS4 Pro eOne X. legandole inestricabilmente ai rispettivi sistemi di base. SpecialmenteOne X, che rappresenta un grande passo avanti suOne: legare la console di metà generazione a quella base porterà a una limitazione del suo pieno, almeno questo è ciò che pensa Don Williamson, il fondatore di Celtoys e ex, il quale parla anche di un "compromesso" necessario.Read more…