: Seat - Su ghiaccio e neve con la gamma 4x4 - VIDEO - focus_motori : Seat - Su ghiaccio e neve con la gamma 4x4 - VIDEO - focus_motori : Ok sul ghiaccio, meno sulle buche - videomotorsIT : Ok sul ghiaccio, meno sulle buche // -

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Sole, mare e temperature miti. Quando si parla diil collegamento con luniverso iberico scatta quasi in maniera automatica. Questa volta, però, il contesto in cui ci siamo ritrovati al volante dei modelli spagnoli era completamente diverso dal solito:tantafreddo e. Una grande famiglia. Condizioni tipiche di questa stagione a Leutasch, sulle Alpi austriache, perfette per mettere alla prova ledotate di trazione integrale 4Drive. La4x4 è diventata piuttosto consistente, negli ultimi anni. Si va dalla Suv di famiglia, la Ateca, per arrivare a una sportiva ricca di steroidi come la Leon ST Cupra da 300 CV, senza dimenticare la curiosa station "rialzata" X-Perience. La tecnologia scelta dagli spagnoli per trasmettere motricità a tutte e quattro le ruote è quella che troviamo sui modelli del Gruppo Volkswagen con motore trasversale. ...