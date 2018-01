Scuola - Renzi o 5 Stelle? È scontro tra proposte e licenziamenti : Con l'avvicinarsi della nuova tornata elettorale, il clima politico di propaganda comincia a farsi sempre più incandescente. Anche in quest'occasione particolarmente rovente è il terreno dell'elettorato scolastico, ampio bacino di voti a cui i principali partiti stanno da diverse settimane strizzando l'occhio. In prima linea il PD reduce di una riforma largamente contestata che tenta di aggiustare il tiro in vista della prossima legislatura, ...

Scuola - i “super presidi” di Renzi fanno anche gli avvocati : “Chiamati spesso a rappresentare il ministero in tribunale” : Deve dirigere l’istituto, gestire le (poche) risorse economiche a disposizione, scegliere i docenti (visto che la riforma di Renzi ha deciso così). E, come se non bastasse, adesso gli tocca pure andare in tribunale. L’ultima invenzione della Scuola italiana è la nuova figura del “preside-avvocato”: sempre più spesso i dirigenti scolastici sono chiamati dall’amministrazione a presentarsi davanti al giudice per discutere le cause del ministero. ...

Renzi interviene con un post su Facebook difendendo la sua riforma della Buona Scuola e pubblicizzando la sua nuova campagna elettorale. Scrive: "Abbiamo preso un impegno: fare una campagna elettorale sulla realtà, non sulle chiacchiere o sulle promesse. E mostrare ogni giorno una differenza con gli altri partiti Oggi Di Maio dice che se vincono […]

Scuola - Di Maio boccia la riforma Renzi : “Dobbiamo smantellarla” : “Il nostro obiettivo è smantellare la riforma di Renzi sulla Scuola, che non ha nulla di buono. Inizieremo con quelle misure che hanno trasformato le nostre scuole in aziende: i super-poteri ai presidi, la chiamata...

Scuola senza bocciature - la prof Agnese Renzi : “Ho bocciato - ma con affetto. Lo capiscono che è per il loro bene” : Dopo la riforma della Buona Scuola, che dalla scorsa estate limita molto i casi di bocciatura per la Scuola primaria e per le medie, si discute della bontà del provvedimento, se sia il caso di estenderlo o meno. Un parere a favore della bocciatura arriva da Agnese Landini in Renzi, che ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Tagadà (La7): “Da sola non ho bocciato nessuno, c’è un consiglio di classe che alla fine dell’anno decide se ...

E' morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov'era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato: era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […]

Pd : Catania (Sc) - Renzi a Scuola Falcone? Chieda scusa su danni legge 107 : Palermo, 6 dic. (AdnKronos) - "Mi auguro che la visita di Renzi all’istituto Giovanni Falcone dello Zen di Palermo possa essere l’occasione per chiedere scusa ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti per i danni prodotti dalla legge 107". Lo ha detto il capogruppo di Sinistra Comune al Co

Renzusconi - Scanzi : “Renzi e Berlusconi? Tanti punti politici in comune - da abolizione art.18 alla Scuola” : Ospite di Dimartedì (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, presenta il suo nuovo libro Renzusconi, edito da Paper First. E snocciola i Tanti punti di contatto tra il leader del Pd, Matteo Renzi, e Silvio Berlusconi: “Tra i punti in comune, ci sono l’attenzione spasmodica nei confronti di tutto ciò che è mediatico, una certa propensione alla gaffe, una particolare tendenza alla sopravvalutazione, un credersi superomistici, ...

Scuola : Cecchetti (Lega) - insegnanti fantasma a Milano - fallimento Renzi : Milano, 4 dic. (AdnKronos) - “Quanto sta accadendo a Milano con i ‘professori fantasma’ è la dimostrazione del fallimento delle politiche di Renzi e del Pd sulla Scuola. Urge un intervento forte dell’Ufficio Scolastico Regionale per garantire il regolare svolgimento delle lezioni ai nostri studenti”

Pesaro - svastica davanti alla Scuola Anna Frank. Renzi : "Combattiamo lo schifo" : Sul cartello anche la scritta "vietato introdurre ebrei". Tracciato anche il simbolo delle SS su un avviso pubblico e su un cartello stradale. I stanno...

Uno dei punti del programma di Fronte dem, i democratici che fanno capo al Governatore della Puglia, Michele Emiliano, è il tempo pieno scolastico in tutta Italia. La notizia è stata riportata dal quotidiano economico 'Italia Oggi' che ha sottolineato come anche il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, sia pienamente intenzionato e pronto a sostenere la proposta nella sua […]