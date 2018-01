Scontro tra due auto nel centro abitato | un uomo e una donna in ospedale

Liste Pd - ancora Scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alle Liste è caos dentro il Partito democratico. Tanto che la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo. Il ...

Scuola - Renzi o 5 Stelle? È Scontro tra proposte e licenziamenti Video : Con l'avvicinarsi della nuova tornata elettorale, [Video]il clima politico di propaganda comincia a farsi sempre più incandescente. Anche in quest'occasione particolarmente rovente è il terreno dell'elettorato scolastico, ampio bacino di voti a cui i principali partiti stanno da diverse settimane strizzando l'occhio. In prima linea il PD reduce di una riforma largamente contestata che tenta di aggiustare il tiro in vista della prossima ...

Il miglior episodio di Arrow 6 mostra la verità sullo Scontro tra Oliver e Cayden? (Video) : Uno dei migliori episodi di sempre di Arrow 6 è andato in onda qualche ora fa negli Usa. Gli outsider continuano a dire no ad Oliver e questo crea una dinamica ancora più interessante che favorisce l'adrenalina nel nuovo episodio e diverte il pubblico a casa. Dopo la svolta della quinta stagione, sembra proprio che anche la serie con Stephen Amell stia ottenendo quella svolta frizzante rimasta a lungo seppellita dai sensi di colpa e il dovere ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Perché Trump soffia sul rischio di uno Scontro nucleare tra Israele e Iran? : Parlando di rischio di conflitto nucleare si pensa subito alla Nord Corea, ma un incidente catastrofico è possibile anche in altre aree di tensione tra potenze nucleari. CARL LARKY(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 06:08:00 GMT)Israele E PALESTINA/ Due popoli due Stati, ora la Ue raccolga la sfida di Trump, di F. LandiUN ANNO DI Trump/ Gaggi (Corriere): il tycoon può vincere anche nel 2020, ecco perché, int. a M. Gaggi

Dazi e dollaro - lo Scontro tra Usa-Ue Davos contro il protezionismo : Ora dobbiamo costruire una politica della difesa comune, e un mercato digitale comune», dice. Ma poi cita solo Macron e le iniziative che Francia e Germania stanno studiando insieme sull'intelligenza ...

Scuola - Renzi o 5 Stelle? È Scontro tra proposte e licenziamenti : Con l'avvicinarsi della nuova tornata elettorale, il clima politico di propaganda comincia a farsi sempre più incandescente. Anche in quest'occasione particolarmente rovente è il terreno dell'elettorato scolastico, ampio bacino di voti a cui i principali partiti stanno da diverse settimane strizzando l'occhio. In prima linea il PD reduce di una riforma largamente contestata che tenta di aggiustare il tiro in vista della prossima legislatura, ...

Centrodestra - nuovo Scontro Salvini-Berlusconi : questa volta sui dazi di Trump : ROMA - Che l'alleanza fra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sia precaria su molti punti del programma è cosa ormai evidente. E a conferma delle divisioni, soprattutto in merito al rapporto con l'...

Milano - deraglia un treno : Scontro tra due convogli : Lo schianto, poi l'incubo. Un regionale delle ferrovie trenord, partito da Cremona alle 5.32 e diretto a Milano-Porta Garibaldi, è deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello. Era pieno di pendolari che si stavano recando al lavoro (guarda il video). "Il treno ha iniziato a tremare - ha raccontato uno dei passeggeri - poi uno dei convogli si è staccato". Una tragedia senza precedenti che contra tre vittime, dieci ...

Deraglia un convoglio a Milano : tragico Scontro tra treni : Tragedia nel Milanese. Un treno regionale delle ferrovie Trenord è Deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello. Era pieno di pendolari che si stavano recando al lavoro (guarda il video). Ci sono due vittime. Almeno dieci i codici rossi e un centinaio le persone ferite lievemente portate in ospedale con il codice verde. Il convoglio, proveniente da Garibaldi, era diretto a Milano-Porta Garibaldi.L'allarme è scattato alle 7, quando i ...

Scontro tra treni : almeno 2 morti - feriti : 8.20 Un treno regionale carico di lavoratori è deragliato intorno alle 7 a Seggiano di Pioltello, nel Milanese, e poi si è scontrato con un altro treno. almeno 2 persone sono morte e altre 5 sono state trasportate in ospedale in codice rosso.Altre 50 persone sono rimaste ferite lievemente. Il Convoglio Trenord era diretto a Lambrate.Sul posto sono intervenuti oltre a soccorritori e ai Vigili del fuoco, i Carabinieri di Cassano ...

Centrosinistra : è Scontro sulle candidature Video : In attesa della Direzione nazionale del Pd, che nei prossimi giorni dovra' approvare le liste dei candidati alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, si moltiplicano le polemiche all’interno della coalizione di #Centrosinistra. Naturalmente è il mistero Maria Elena Boschi [Video]a tenere banco. Dove verra' candidato l’attuale segretario alla presidenza del Consiglio? Correra' in un collegio uninominale o le verra' affidato un paracadute ...

Pensioni news : Scontro tra Landini-Marattin sull'abolizione della Legge Fornero Video : Ormai la Legge Fornero è diventata un punto cardine della campagna elettorale che portera' alle elezioni politiche del 4 marzo, tra forze politiche che assicurano di abolirle e altre che ribadiscono l'impossibilita' di tornare indietro in nome della sicurezza dei conti pubblici. L'ultimo scontro è avvenuto nella trasmissione di La7 L'aria che tira, condotta da Mirta Merlino, tra l'ex segretario FIOM-CGIL Maurizio Landini e il consigliere ...

Pensioni news : Scontro tra Landini-Marattin sull'abolizione della Legge Fornero : Ormai la Legge Fornero è diventata un punto cardine della campagna elettorale che porterà alle elezioni politiche del 4 marzo, tra forze politiche che assicurano di abolirle e altre che ribadiscono l'impossibilità di tornare indietro in nome della sicurezza dei conti pubblici. L'ultimo scontro è avvenuto nella trasmissione di La7 "L'aria che tira", condotta da Mirta Merlino, tra l'ex segretario FIOM-CGIL Maurizio Landini e il consigliere ...

Flat tax - stop di Padoan : 'Come la fatina blu'. Nel centrodestra Scontro sul tetto del 3% : Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan al termine dell'Ecofin. I colleghi dell'Ecofin 'sono al corrente che è previsto uno scenario d'incertezza' nelle elezioni italiane, 'e siccome ...