Scontro auto-scooter | gravissimo un 16enne

Scontro tra due auto nel centro abitato : un uomo e una donna in ospedale : BRINDISI - Un uomo e una donna in ospedale e due auto danneggiate. È questo il bilancio di un incidente che si è verificato intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 26 gennaio, all'incrocio tra via ...

Scontro furgone-auto sulla 106 a Catanzaro - VIDEO - : Un incidente si è verificato sulla statale 106 all'altezza dello svincolo per Catanzaro Sud, uscita quartiere Santa Maria. Lo Scontro è avvenuto tra un furgone ed un'auto, con quest'ultima, per cause ...

Scontro furgone-auto a Catanzaro - VIDEO - : Un incidente si è verificato sulla statale 106 all'altezza dello svincolo per Catanzaro Sud, uscita quartiere Santa Maria. Lo Scontro è avvenuto tra un furgone ed un'auto, con quest'ultima, per cause ...

Scontro tra due auto a Latignano e palo dell'illuminazione pubblica abbattuto : Incidente tra una Opel Astra e una Seat su cui viaggiavano mamma e due bambini. Sul posto i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco, oltre alla polizia municipale di Cascina

Incidenti : Venezia - Scontro frontale tra due auto - ferite due donne : Venezia, 22 gen. (AdnKronos) - Alle 8.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pialoi a Marcon per lo scontro frontale tra due autovetture: ferite le due conducenti. La squadra accorsa da Mestre ha messo in sicurezza i mezzi e soccorso le due donne insieme al personale del Suem 118, che ha pre

Roma - Scontro frontale fra due auto : ferito ragazzo e una suora : Un 23enne è rimasto ferito gravemente in un incidente frontale avvenuto verso le 6.30 di questa mattina sulla via Nettunense all'altezza del civico 60, nel comune di Marino. A scontrarsi frontalmente ...

Roma - Scontro tra auto e moto sul Gra : morto centauro : Anas comunica che sul Grande Raccordo Anulare di Roma si registrano code in carreggiata interna in prossimità dell'uscita A1/Firenze, a causa di un incidente. Al momento si transita solo in corsia di ...

Scontro tra auto e scooter in viale dello Sport. Un ferito : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un ragazzo è finito al Pronto soccorso dopo essere rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto, intorno alle 21 di ieri sera, in viale dello Sport, proprio di fronte ...

Scontro tra du auto - muore 42enne : grave una studentessa : Incidente con una vittima, ieri sera a Castrovillari (Cosenza). Una Nissan Micra condotta da una studentessa di 19 anni, di Cassano allo Ionio, per cause in corso di accertamento, si e' scontrata con ...

Milano - Scontro tra due auto : morto 18enne : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una diciassettenne ora in gravi condizioni al Niguarda - quando verso le 4.45 della notte è avvenuto lo

Scontro tra due auto a Milano : muore un 18enne - cinque feriti : Milano, 13 gen. (askanews) Un ragazzo di 18 anni è morto e cinque persone sono rimaste ferite (tre in modo serio) nello Scontro tra una Renault Clio e un'Opel Corsa sulle quali stavano viaggiavano ...

Milano - Scontro tra due auto : morto 18enne : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una ...

Milano - Scontro tra due auto : morto 18enne : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una diciassettenne ora in gravi condizioni al Niguarda - quando verso le 4.45 della notte è avvenuto lo

Milano : Scontro tra due auto nella notte - muore un ragazzo : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una diciassettenne ora in gravi condizioni al Niguarda - quando verso le 4.45 della notte è avvenuto lo