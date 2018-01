scomparso l' imprenditore Enrico Albergotti

Milano - trovato morto l’imprenditore 54enne scomparso a Natale in Svizzera : Enrico Maccari, imprenditore scomparso a Natale in Svizzera, è stato trovato morto in un appartamento di via Pozzi, a Milano. La sua auto era stata trovata lo scorso 29 dicembre proprio nella stessa zona, all’angolo con viale Monza. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra mobile di Milano. I figli, qualche giorno fa, avevano lanciato un appello per avere segnalazioni sulla scomparsa del padre, manager 54enne di un’azienda ...