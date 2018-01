Sci di fondo, Federico Pellegrino: 'La pista di Seefeld mi piace. Ultimo test per le Olimpiadi, curioso di vedermi all'opera' (Di venerdì 26 gennaio 2018) A Seefeld , Austria, si correrà in tecnica libera, il Campione del Mondo sarà ovviamente il faro della spedizione italiana e dovrà riscattare la caduta della scorsa settimana in qualifica. Queste le ... Leggi la notizia su oasport (Di venerdì 26 gennaio 2018) A, Austria, si correrà in tecnica libera, il Campione del Mondo sarà ovviamente il faro della spedizione italiana e dovrà riscattare la caduta della scorsa settimana in qualifica. Queste le ...

Francesco De Fabiani - la scheda e il palmares – Sci di fondo – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Francesco DE Fabiani Data di nascita: 21-04-1993 Luogo di nascita: Aosta (AO) Specialità: skiathlon, 15 km tl, 50 km tl palmares: 1 vittoria in CdM Lahti 2015 – 15 km tc Partecipazioni alle Olimpiadi: 1 (Sochi 2014) Precedenti alle Olimpiadi: 18° skiathlon 28° 15 km tc 23° 50 km tc Società/gruppo sportivo: CS Esercito Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: Top 10 in skiathlon, top 20 nella 15 km tl Clicca qui per mettere “Mi piace” ... DEData di nascita: 21-04-1993 Luogo di nascita: Aosta (AO) Specialità: skiathlon, 15 km tl, 50 km tl: 1 vittoria in CdM Lahti 2015 – 15 km tc Partecipazioni alle: 1 (Sochi 2014) Precedenti alle: 18° skiathlon 28° 15 km tc 23° 50 km tc Società/gruppo sportivo: CS Esercito Obiettivo: Top 10 in skiathlon, top 20 nella 15 km tl Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Norvegia. Speranze di podio e obiettivi per il medagliere finale. Sci di fondo e biathlon le basi per il trionfo finale : Squadra più medagliata nella storia della manifestazione, la Norvegia si presenterà con l’ambizione di confermare questo primato anche ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. In Corea, infatti, la nazionale scandinava schiererà numerosi campioni, nonostante l’assenza del veterano Ole Einar Bjørndalen, ma anche quelle di Petter Northug e Therese Johaug, quest’ultima sospesa per doping. La Norvegia può vantare una vera ... : Squadra più medagliata nella storia della manifestazione, la Norvegia si presenterà con l’ambizione di confermare questo primato anche ai Giochi Olimpicidi. In Corea, infatti, la nazionale scandinava schiererà numerosi campioni, nonostante l’assenza del veterano Ole Einar Bjørndalen, ma anche quelle di Petter Northug e Therese Johaug, quest’ultima sospesa per doping. La Norvegia può vantare una vera ...

Sci di fondo : la lista dei convocati dell’Italia ai Mondiali Under23 e juniores di Goms : E’ stata resa nota la lista dei convocati della nostra nazionale di sci di fondo in vista dei Mondiali Under23 e juniores che si disputeranno a partire dal 26 gennaio fino al 4 febbraio a Goms (Svizzera). Nella categoria juniores gareggeranno Martina Bellini, Chiara De Zolt, Cristina Pittin, Alessia De Zolt Ponte, Noemi Glarey, Emilie Jeantet, Davide Graz, Luca Del Fabbro, Martin Coradazzi, Simone Mocellini, Giovanni Caola, Alessandro ... : E’ stata resa nota ladeidella nostra nazionale di sci diin vista deiche si disputeranno a partire dal 26 gennaio fino al 4 febbraio a(Svizzera). Nella categoriagareggeranno Martina Bellini, Chiara De Zolt, Cristina Pittin, Alessia De Zolt Ponte, Noemi Glarey, Emilie Jeantet, Davide Graz, Luca Del Fabbro, Martin Coradazzi, Simone Mocellini, Giovanni Caola, Alessandro ...

