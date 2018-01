Sci alpino | prove discesa Garmisch 2018 – Christof Innerhofer | “Scio veloce | pista da

Sci alpino - Combinata Lenzerheide 2018 – Marta Bassino : “Troppo contenta per il podio - sto trovando fiducia” : Marta Bassino torna sul podio in Coppa del Mondo grazie al secondo posto conquistato nella Combinata alpina di Lenzerheide. L’azzurra si sta lasciando alle spalle l’opaco inizio di stagione e ora è in grande forma quando le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono sempre più vicine. Queste le dichiarazioni che la piemontese ha rilasciato alla Fisi: “Sono troppo contenta arrivo da un periodo poco felice ma stavo ritrovando ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Christof Innerhofer si conferma primo nella seconda prova. Dominik Paris è terzo : C’è ancora Christof Innerhofer davanti a tutti a Garmisch. L’azzurro ha chiuso al primo posto anche la seconda prova cronometrata di Discesa, con il tempo di 1’55″57, facendo addirittura mezzo secondo meglio del crono di ieri. Un bel viatico per affrontare al meglio il weekend su una pista che gli evoca dolci ricordi: qui ha conquistato tre medaglie (oro superG, argento supercombinata, bronzo Discesa) nell’edizione ...

Sci alpino - Combinata Lenzerheide 2018 – Marta Bassino torna sul podio! Superlativa seconda dietro a Holdener - out Brignone : Marta Bassino è tornata in forma nel momento più importante della stagione e, dopo la bellissima prima manche stampata in gigante a Kronplatz, conquista un eccellente secondo posto nella Combinata alpina di Lenzerheide, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. A meno di tre settimane dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’azzurra sta salendo in quota dopo un opaco avvio di stagione e torna tra le magnifiche tre a ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Lenzerheide in DIRETTA : Bassino superlativa seconda! Vittoria di Holdener. Out Brignone : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Lenzerheide, valida per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018. In assenza di Mikaela Shiffrin la lotta sarà apertissima, considerato anche il format particolare della gara. Ci si aspetta molto dalle padrone di casa, soprattutto Michelle Gisin e Wendy Holdener, ma anche Lara Gut può sicuramente dire la sua. Anche Lindsey Vonn sarà una delle atlete da tenere in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : a Garmisch i velocisti azzurri vogliono il podio prima delle Olimpiadi : Con le Olimpiadi ormai vicinissime, i velocisti affinano gli ultimi dettagli nel weekend di Garmisch-Partenkirchen. Sarà un fine settimana tutto dedicato alla velocità sulla pista tedesca con in programma una discesa libera il sabato ed un superG la domenica. Un appuntamento molto importante per la squadra azzurra, su un tracciato che gli italiani hanno sempre molto apprezzato come dimostrano gli ultimi risultati sulla Kandahar. Peter Fill è ...

Peter Fill - la scheda e il palmares – Sci alpino – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Peter Fill Data di nascita: 12 novembre 1982 Luogo di nascita: Bressanone (BZ) Specialità: Discesa, SuperG, Combinata palmares: 2 medaglie ai Mondiali (argento in superG 2009, bronzo in supercombinata 2011); 22 podi e 3 vittorie in Coppa del Mondo, 3 Coppe di specialità (discesa 2016, discesa 2017, combinata 2018) Partecipazioni alle Olimpiadi: 3 (Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014) Precedenti alle Olimpiadi: 19° in discesa, 13° in superG, ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Strolz vince lo slalom di Chamonix. Piazzati Maurberger e Liberatore : slalom in notturna per la Coppa Europa di sci alpino sul pendio di Chamonix, in Francia. A trionfare è l’austriaco Johannes Strolz che con il tempo di 1’32″97 si è imposto davanti al croato Matej Vidovic. Terza piazza per lo svizzero Marc Rochat a 47 centesimi di ritardo. In casa Italia, piazzamenti per Simon Maurberger e Federico Liberatore, settimo ed ottavo, staccati rispettivamente di 86 e 87 centesimi. Nella top-30 ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Voglio una medaglia olimpica e il record di vittorie in Coppa del Mondo” : Allenamenti sull’Alpe Cimbra, con i compagni di squadra Ted Ligety e Tommy Ford, in Trentino, per la regina dello sci alpino Lindsey Vonn: la statunitense è alla ricerca della condizione ideale per l’appuntamento olimpico e si sta preparando al meglio sulle nevi italiane. Intervistata dall’ANSA, la discesista americana ha detto: “Ho vinto molto, ma ho ancora due grandi obiettivi che vorrei raggiungere prima di smettere ...

