SCANDAL - Olivia deve fare i conti con le sue azioni nel promo della decima puntata

HOW TO GET AWAY WITH MURDER E SCANDAL - Nuove indiscrezioni sul crossover di Olivia e Annalise : Continuano le indiscrezioni direttamente dal set di SCANDAL e How To Get AWAY WITH MURDER, per l’atteso crossover che coinvolgerà le due serie di punta di Shonda Rhimes. I protagonisti delle due serie si incontreranno in un episodio inedito di due ore che promette colpi di scena che avranno conseguenze per i personaggi di entrambe le serie. Negli ultimi giorni è circolata su internet una foto che ritrae le due protagoniste delle rispettive ...

Prima foto dal crossover di SCANDAL e How To Get Away with Murder - Annalise e Olivia a lavoro insieme : Scandal e How To Get Away with Murder si incontreranno in uno speciale episodio crossover in onda negli Stati Uniti il 1° marzo: per la Prima volta gli universi narrativi delle due produzioni ShondaLand entrano in contatto per un evento che potrebbe aiutare entrambe le serie a risollevare gli ascolti in caduta libera su ABC. Entertainment Weekly, che dedicherà ampio spazio al progetto sul suo prossimo numero, ha rilasciato in esclusiva una ...

HOW TO GET AWAY WITH MURDER e SCANDAL - Olivia e Annalise lavoreranno fianco a fianco : E’ di alcuni giorni fa la conferma del crossover tra le serie di punta di Shonda Rhimes, SCANDAL e How To Get AWAY WITH MURDER, immortalato dalle foro di Kerry Washington e Viola Davis una sul set dell’altra. Nonostante alcune critiche da parte dei fan, la puntata in questione sarà imperdibile, soprattutto perché le protagoniste delle serie, Olivia ed Annalise, intrecceranno le loro storie e vicende personali. Pete Nowalk, in un’intervista ...

SCANDAL e Le regole del delitto perfetto - crossover tra Olivia Pope e Annalise Keating : E’ bastato un tweet di Viola Davis – la straordinaria Annalise Keating – che fa presagire un crossover tra Le regole del delitto perfetto e Scandal per scatenare i fan di Shondaland. Le due serie infatti appartengono all’universo creativo di Shonda Rhimes e sono collocate all’interno del palinsesto della ABC. Hey @KerryWashington, guess where I am?! A post shared by Viola Davis (@violadavis) on Jan 3, 2018 at ...

SCANDAL - Scacco matto ad Olivia nel promo dell'ottava puntata : Il TGIT di Shonda Rhimes è arrivato alla consueta pausa invernale. La programmazione delle serie di punta della ABC, si ferma per alcuni mesi, per ritornare sui teleschermi statunitensi nel 2018. Ritroveremo la serie, arrivata all’ultima stagione, direttamente il 18 gennaio. I fan nel frattempo si possono consolare con il promo dell’ottava puntata.I Gladiatori sono pronti a ritornare sugli schermi e farci vivere l’ultima avvincente stagione ...

SCANDAL - La scomparsa di Quinn sconvolge Olivia nello Sneak Peek della settima puntata : La stagione finale di SCANDAL, con la puntata “Something Borrowe”, scritta da Mark Fish e diretta da Sharat Raju, è giunta al suo ultimo final winter. La ABC in occasione dell’ultimo episodio dell’anno, ha diffuso lo Sneak Peek dell'episodio. Il tema portante di questa puntata è sempre la scomparsa di Quinn. Come nella precedente puntata, gli amici e colleghi non si arrendono e fanno di tutto per ritrovare la ragazza. Alle ricerche si ...