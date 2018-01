Sassuolo-Atalanta | Gasperini parla in conferenza stampa | le parole del tecnico e la

Probabili Formazioni Sassuolo-Atalanta - 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Al Mapei Stadium, domani alle 18:00, Sassuolo-Atalanta apre la 22^ Giornata di Serie A. Seconda gara consecutiva tra le mura di casa per gli emiliani, che non vincono da tre partite consecutive. Nonostante nelle ultime 5 gare ci sono da registrare il successo contro l’Inter e il pareggio con la Roma, il Sassuolo si trova al 14mo posto in classifica con 22 punti, 6 sopra la zona salvezza. C’è, perciò, bisogno di punti per non ...

Serie A - la Roma inciampa nel Sassuolo. L'Udinese ingrana la quinta - Atalanta ko : Bologna-Udinese 1-2, cronaca, tabellino e statistiche Primo storico successo del Benevento in Serie A. La squadra di De Zerbi si sblocca contro il Chievo grazie a un gol da opportunista di Coda al 19'...

L’Inter crolla a Sassuolo Il Napoli supera la Samp Attesa per Milan-Atalanta : I nerazzurri controllano il gioco ma Consigli e Acerbi negano il gol. I neroverdi passano al 34’ e riescono a controllare la partita

Video gol : Atalanta-Sassuolo 2-1 | Highlights Coppa Italia : L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha conquistato l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 2-1 il Sassuolo davanti al proprio pubblico. Il tecnico nerazzurro per questa partita ha dato ampio spazio a molti giocatori che solitamente vengono impiegati meno e la loro risposta è stata ottima. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 16esimo del primo tempo con Cornelius, autore di un tiro sul primo palo che Pegolo non è ...

Coppa Italia - l'Atalanta vince 2-1 contro il Sassuolo : ai quarti ci sarà il Napoli : L'Atalanta di Gian Piero Gasperini batte 2-1 il Sassuolo di Beppe Iachini e vola così ai quarti finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli di Maurizio Sarri, giustizieri dell'Udinese nella sfida giocata ieri sera al San Paolo. I gol realizzati da Cornelius e Toloi nel primo tempo, hanno reso vana l'autorete del difensore brasiliano che al 74' aveva riaperto la partita. I nerazzurri staccano così, con merito, il pass per ...