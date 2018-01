: RT @CalcioWeb: #Sarri specialista nel bruciare i giocatori: da #Maksimovic a #Gabbiadini, passando per #Pavoletti, #Giaccherini e #Tonelli… - corsetti_Matteo : RT @CalcioWeb: #Sarri specialista nel bruciare i giocatori: da #Maksimovic a #Gabbiadini, passando per #Pavoletti, #Giaccherini e #Tonelli… - Vittoriog82 : RT @CalcioWeb: #Sarri specialista nel bruciare i giocatori: da #Maksimovic a #Gabbiadini, passando per #Pavoletti, #Giaccherini e #Tonelli… - CalcioWeb : #Sarri specialista nel bruciare i giocatori: da #Maksimovic a #Gabbiadini, passando per #Pavoletti, #Giaccherini e… - SiamoPartenopei : Sarri ha il suo specialista per l'Europa League: ecco il ritratto di Younes - tuttonapoli : Sarri ha il suo specialista per l'Europa League: ecco il ritratto di Younes -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Che il Napoli il miglior calcio in Italia non ci sono dubbi. Questa è sicuramente una qualità da riconoscere a Maurizioche ha dato un’identità ben precisa alla sua squadra. Hamsik e compagni giocano a memoria, palla a terra, con triangolazioni che fanno girare la testa alle difese avversarie. Meritatamente il Napoli è in lotta per lo scudetto con un duello con la Juventus che quasi sicuramente durerà fino al termine della stagione. Ancheperò ha i suoi difetti, uno in particolare:che non reputa titolarissimi. Per il tecnico ex Empoli infatti esistono 13-14 titolari mentre tutti gli altri componenti della rosa vengono messi ai margini. Daper Pavoletti, Giaccherini e Tonelli:in forte ascesa prima di arrivare al Napoli e che hanno lasciato o saranno costretti a lasciare il club partenopeo per ...