Sanremo | chi duetta con chi?

Sanremo 2018 - la serata dei duetti : ecco chi saranno gli ospiti dei cantanti in gara : La sessantottesima edizione del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni si avvicina e iniziano ad arrivare le prime conferme. A cominciare dalla serata dei duetti, prevista per il 9 febbraio quando i cantanti in gara potranno interpretare i propri brani accompagnati da ospiti italiani e stranieri. ecco i duetti previsti. Annalisa con Michele Bravi – brano in gara: “Il mondo prima di te”. Talent guarda talent. Amici di ...

Sanremo - ecco con chi duetteranno i cantanti in gara : tutti i nomi dei super ospiti : ecco tutti i nomi degli ospiti, nazionali e internazionali : - Annalisa con Michele Bravi (brano in gara: 'Il mondo prima di te') - Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré (brano in gara: '...

Sanremo 2018 - tutti i duetti : ci sono anche Enrico Nigiotti - Simone Cristicchi - Paola Turci… : Sanremo 2018, serata dei duetti del venerdì (9 febbraio): ora si conoscono tutti gli ospiti che si affiancheranno ai Big per reinterpretare i brani in gara. Ecco l’elenco completo. Sanremo 2018, duetti: elenco completo degli ospiti Ecco tutti i nomi degli ospiti, nazionali e internazionali, molti dei quali erano stati anticipati da Claudio Baglioni la […] L'articolo Sanremo 2018, tutti i duetti: ci sono anche Enrico Nigiotti, Simone ...

Enzo Avitabile : "A Sanremo con gli occhi di Scampia" : Che di contaminazioni si nutrirà anche nell'esperienza sanremese: "Peppe porterà il suo mondo, con Pacifico c'è stata una collaborazione spontanea, una sintonia quasi istantanea, e nella serata del ...

Sanremo : ecco i trucchi salva-voce dal medico della Scala : La veterana più attesa è Ornella Vanoni, 83 anni compiuti a settembre. Ma accanto alla ‘Cantante della Mala’, l’artista italiana che vanta la carriera in assoluto più longeva, saranno numerosi i ‘senior’ protagonisti dal 6 al 10 febbraio sul palco di Sanremo 2018 nella categoria dei Big: fra i vari gli ex Pooh Red Canzian, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – 66 anni il primo; 73 e 70 i componenti del duo ...

I The Kolors a Sanremo 2018 fuori dalla gabbia con Frida e senza programmi : “Ci sentirete forte e chiaro” : The Kolors a Sanremo 2018 con Frida cercano di uscire dalla gabbia con un brano in italiano che mai avrebbero immaginato di portare al Festival. Si tratta quindi di un grande debutto, per la band di Stash Fiordispino, che dal 6 febbraio calcherà le tavole del Teatro Ariston con un brano che porta la firma di Davide Petrella. Il brano è carico di ritmo, così come ci si aspetta dallo stile del gruppo, anche se sono molte le cose che hanno ...

Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile verso Sanremo 2018 per lanciare un messaggio d’importanza sociale : “È dedicata a chi combatte i nemici della giornata” : Il coraggio di ogni giorno di Enzo Avitabile è la canzone con cui il cantautore italiano salirà sul palco dell'Ariston accompagnato da Peppe Servillo. Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo si fa sempre più insistente, giunto quest'anno alla sessantottesima edizione, condotta da Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. A due settimane dall'inizio della kermesse più attesa dell'anno, nel corso della ...

Una messinese al Festival di Sanremo : ecco chi è Alice Caioli : Inizia ad appassionarsi al mondo della musica all'età di 12 anni a seguito del divorzio dei genitori. Attraversa un'infanzia difficile ma fortunatamente l'amore per la musica la aiuta nelle scelte di ...

Sanremo 2018 - Stefano Accorsi : “Condurre il Festival? Se me lo chiedessero ci penserei seriamente” : Stefano Accorsi, protagonista di Made In Italy, il nuovo film di Ligabue in uscita il 25 gennaio, farebbe un pensierino su una eventuale conduzione di Sanremo. A pochi giorni dall’inizio della sessantottesima edizione targata Claudio Baglioni, che vede sul palco a fare da padrone di casa un collega di Accorsi, Pierfrancesco Favino, l’attore ricorda di essere già salito sul palco dell’Ariston e non nega che valuterebbe una ...

Sanremo 2018/ La benedizione di Franceschini per Baglioni e le prove di look : Sanremo 2018, anticipazioni e news: per Claudio Baglioni arriva la benedizione del ministro Franceschini mentre i conduttori e i cantanti fanno le prove del look.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 06:13:00 GMT)

Sanremo 2018/ Anticipazioni e news : Mirkoeilcane racconta una storia vera - "Vista con gli occhi di un ragazzo" : SANREMO 2018, Anticipazioni e news: per il suo Festival, Claudio Baglioni riporta in auge i fiori di SANREMO mentre la figlia di Milva lancia un appello per il premio alla carriera-(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 16:41:00 GMT)

Coppa Milano-Sanremo - tutto come ai vecchi tempi" : ... inserito per la prima volta nel Trofeo Superclassica Aci, è a numero chiuso (solo 100 auto costruite fra il 1906 e il 1976) ammettendo anche le auto del raggruppamento H di Aci Sport. A queste si ...

I cantanti del Festival di Sanremo 2018 tra prove e primi avvistamenti - da Riccardo Fogli e Roby Facchinetti a Ermal Meta e Fabrizio Moro (foto) : Al teatro Ariston è tempo di prove per i cantanti del Festival di Sanremo 2018, a due settimane di distanza dall'inizio della kermesse. Big e Nuove Proposte della nuova edizione del Festival di Sanremo sono atterrati nella cittadina ligure per le consuete prove in vista della kermesse. Avvistati nei pressi dell'Ariston alcuni dei cantanti in gara alla sessantottesima edizione del Festival, dalla coppia fraterna Riccardo Fogli e Roby ...

Il concerto di Francesco Gabbani a Firenze - un grande show per chiudere un anno da record dopo Sanremo : anche Carlo Conti tra il pubblico (video e foto) : Francesco Gabbani a Firenze per un concerto evento conclusivo di un anno da record! Il vincitore del Festival di Sanremo 2017 si è esibito ieri 20 gennaio per la prima volta in un palazzetto italiano, al Nelson Mandela Forum di Firenze un grande live alla presenza di migliaia di spettatori. L'evento a Firenze è stato annunciato alcuni mesi fa, come concerto di chiusura di un'annata tutt'altro che tranquilla per Francesco Gabbani, reduce del ...