Sanremo 2018 Duetti della quarta serata | tutti gli ospiti | da Michele Bravi | Skin e

Sanremo 2018 - la serata dei duetti : ecco chi saranno gli ospiti dei cantanti in gara : La sessantottesima edizione del Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni si avvicina e iniziano ad arrivare le prime conferme. A cominciare dalla serata dei duetti, prevista per il 9 febbraio quando i cantanti in gara potranno interpretare i propri brani accompagnati da ospiti italiani e stranieri. ecco i duetti previsti. Annalisa con Michele Bravi – brano in gara: “Il mondo prima di te”. Talent guarda talent. Amici di ...

I Decibel a Sanremo 2018 con Lettera al Duca - un omaggio a David Bowie : le prime anticipazioni sul tour e il nuovo album : Il ritorno del Decibel a Sanremo 2018, dopo la reunion annunciata con l'album Noblesse Oblige, uscito nel 2017. La band parteciperà alla gara dei Big del Festival con il brano Lettera al Duca. La canzone dei Decibel a Sanremo 2018 consiste in una dedica speciale: su una musica fortemente evocativa, il testo si dispiega come una Lettera in cui il Duca (in riferimento a David Bowie, il Duca Bianco) scrive loro alcuni pensieri. Non è la prima ...

Renato Zero non sarà a Sanremo 2018 - arriva il messaggio per Claudio Baglioni : “Sarò il primo spettatore” : Renato Zero non sarà a Sanremo 2018. arriva la smentita ufficiale da parte dell'artista romano che, sui suoi canali social, afferma che non sarà presente tra gli ospiti della prossima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni. La notizia è stata battuta in lungo e in largo, sulla carta stampata e sul web, ma non sono mai esistite conferme circa un'eventuale presenza di Renato Zero sul palco dell'Ariston. Un piccolo sogno infranto, ...

Annunciati tutti i duetti del Festival di Sanremo 2018 - sbuca anche Enrico Nigiotti tra Cammariere e Paola Turci : I duetti del Festival di Sanremo 2018 sono stati Annunciati. Dopo la prima parte rivelata in occasione dell'ascolto dei brani della kermesse, finalmente veniamo a conoscenza di tutti gli ospiti che andranno a occupare la quarta serata del Festival, quella storicamente dedicata alle cover. anche in questo caso, come per l'annuncio dei nomi, non mancano le sorprese. Tra i nuovi nomi, compare anche quello di Enrico Nigiotti, finalista di X ...

Audio - testo e traduzione di Don’t make me wait - il nuovo singolo di Sting con Shaggy ospiti al Festival di Sanremo 2018 : Don't make me wait è il nuovo singolo di Sting con Shaggy, una super novità del mondo discografico. La coppia esclusiva formata dal cantautore inglese e dal rapper giamaicano rilascia venerdì 26 gennaio un nuovo brano inedito, annunciato nei giorni scorsi. Il progetto dei due cantanti, però, non si ferma alla pubblicazione del singolo, bensì è atteso anche un album di inediti, scritto a quattro mani da Sting e Shaggy. Il nuovo album, ...

Sanremo 2018 : i duetti della quarta serata del Festival : Paola Turci Ornella Vanoni con Alessandro Preziosi, i The Kolors con Tullio De Piscopo ed Enrico Nigiotti, Le Vibrazioni con Skin. E persino il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi in tandem con Lo Stato Sociale. Ne sentiremo delle belle al Festival di Sanremo 2018. Sono state svelate tutte le coppie (in alcuni casi si parla di terzetti o quartetti) che si esibiranno quest’anno all’Ariston nella serata del venerdì, ...

Sanremo 2018/ Al via il Primafestival con Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto : SANREMO 2018, oggi venerdì 26 gennaio, su Raiuno, parte il Primafestival con Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto. Tutti gli ospiti confermati finora.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 05:26:00 GMT)

Michelle Hunziker/ “Il regalo più bello... l'Amore” : la showgirl pronta per Sanremo 2018 : In occasione del suo 41° compleanno, Michelle Hunziker ha ricevuto un gradito regalo da parte di Belen Rodriguez, sua ex collega nella conduzione di Striscia la notizia.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Concerti di Ultimo dopo il Festival di Sanremo 2018 - svelata la tracklist di Peter Pan : biglietti in prevendita : I Concerti di Ultimo dopo il Festival di Sanremo 2018 sono finalmente ufficiali. dopo i due Concerti annunciati per il mese di maggio, da tenersi tra Milano e Roma, l'artista di Peter Pan ha reso note una serie di date i cui biglietti in prevendita saranno disponibili a partire da lunedì 29 gennaio. Il nuovo disco è in uscita il 9 febbraio, durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nella Sezione Nuove Proposte, con la ...

Brasil è il nuovo album di Mario Biondi - in gara per la prima volta a Sanremo 2018 con Rivederti : Il nuovo album di Mario Biondi si intitola Brasil, e segna il ritorno del cantautore siciliano sul mercato discografico. Mario Biondi torna sulla scena musicale italiana dopo Best of Soul, pubblicato nel 2016, un cofanetto con 22 brani, di cui 7 inediti. A distanza di quasi due anni, il cantante uscirà con un nuovo progetto per Sony Music il 9 marzo 2018 contenente nuovi brani inediti. Il titolo del nuovo album di Mario Biondi Brasil fa ...

Sanremo 2018 - di quale abito parleremo? : Se c’è qualcosa che i 68 anni di vita del Festival della Canzone italiana di Sanremo ci hanno insegnato, è che è molto più facile (e immediato) far parlare di un abito che di una canzone. Che il Festival più nazional-popolare che esista si nutra, sin dai suoi esordi e con crescente verve, anche di polemiche friccicarelle, è cosa ormai assodata e arcinota. E che, nove volte su dieci, a innescarne la miccia sia un abito troppo corto o una ...

Sanremo 2018 - PrimaFestival con Sergio Assisi su Rai 1 : Torna su Rai 1 PrimaFestival, l’appuntamento televisivo dedicato a tutte le anticipazioni e notizie sul Festival di Sanremo 2018 La Rai si prepara a raccontare la 68ima edizione del Festival di Sanremo 2018 ancora prima della sua messa in onda. Confermato, infatti, l’appuntamento con PrimaFestival la striscia quotidiana dedicata alle anticipazioni e curiosità sulla kermesse canora condotta da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e ...