Samsung S9 o S8? Ecco quale scegliere | non conta solo il prezzo

Al capolinea aggiornamento Oreo in beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : cosa (non) significa per l’Italia : Oggi 26 gennaio si chiude ufficialmente il programma di aggiornamento in beta di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus negli Stati Uniti. La notizia ci suggerisce una data di rilascio per l'update dei device di punta ufficiale nel mondo ma soprattutto anche in Italia? Per quanto il produttore non si sia espresso al riguardo, ecco che possiamo avanzare delle ipotesi più che valide sulla base pure di quanto accaduto esattamente un anno ...

Regalo di oltre 200 euro per chi acquista un Samsung Galaxy S8 : arriva la promozione ufficiale : Da alcune ore a questa parte risulta disponibile una promozione ufficiale lanciata dalla divisione per tutti coloro che tra gli altri sono interessati ad un Samsung Galaxy S8 o un S8 Plus. Dopo la buonissima offerta apparsa in settimana su Ebay, attraverso la quale il pubblico italiano ha potuto acquistare il modello base a poco più di 460 euro, oggi 26 gennaio tocca soffermarsi su un'altra opportunità che potrebbe fare la differenza. Sulla ...

Il programma beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus termina oggi negli USA : È arrivato al termine il programma beta di Samsung dedicato al porting di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus. La notifica è arrivata agli utenti iscritti al programma beta, che la settimana scorsa hanno ricevuto il settimo e ultimo aggiornamento, il terzo del mese di gennaio. Ora inizia il conto alla rovescia per la versione stabile. L'articolo Il programma beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus termina oggi negli USA è ...

Il widget meteo del Samsung Galaxy S8 supporta i launcher di terze parti : Pare che il widget meteo del Samsung Galaxy S8 sia ora in grado di funzionare anche sui launcher di terze parti, come Nova e simili. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il widget meteo del Samsung Galaxy S8 supporta i launcher di terze parti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Che fine ha fatto l’aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 : tempi e motivi per aspettarlo : Stiamo per vivere settimane intensissime per quanto riguarda uno smartphone molto amato qui in Italia, vale a dire il cosiddetto Samsung Galaxy S8. Tantissimi utenti sono alla ricerca di informazioni relative all'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione dopo il segnale giunto direttamente dal produttore non molto tempo fa. Considerando la chiusura del programma beta, in tanti avevano ipotizzato una ...

Galaxy S8 e S9 : per Samsung si aprono scenari inattesi dopo l'attacco? : Samsung Galaxy S9 è pronto a rivelarsi al mondo a segnare in maniera incontrastata il primo semestre del mondo della telefonia. Nessuno tra i telefoni in uscita sta riscuotendo la stessa attesa e c'è da giuraci che il colosso coreano è determinato a non deludere milioni di utenti che non vedono l'ora di vedere il dispositivo senza 'velo'. Nei giorni scorso è uscito un video che lo ritrae ancora una volta. L'appuntamento, com'è noto, è ormai ...

Samsung Galaxy S8 Aggiungere pagina schermata home : Samsung Galaxy S8 quante pagine sulla schermata home si possono Aggiungere La migliore guida per inserire pagina schermata home su Samsung Galaxy S8.

Samsung Galaxy S8 batteria non si carica più : batteria telefono Android non si carica Che cosa fare se lo smartphone Samsung S8 non ricarica la batteria e il telefono non si accende ed è completamente morto.

A tutto Bixby su Samsung Galaxy S8 e S7 anche in italiano? L’uomo che dovrebbe fare la differenza : Inutile negarlo, il mancato supporto di Bixby in italiano su Samsung Galaxy S8 e a cascata su Galaxy S7 e altri device come in moltissime altre lingue del mondo, tra le più diffuse, è una macchia nera nel curriculum dell'azienda sudcoreana. Dal lancio dell'assistente vocale lo scorso anno, ben poco è cambiato e nel frattempo, per il mondo Android, soprattutto Google Assistant ma pure Alexa hanno fatto la differenza. Come recuperare il tempo ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus al prezzo più basso di sempre su eBay : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sono in offerta su eBay a un prezzo decisamente interessante, il più basso mai raggiunto fino a questo momento per dispositivi dotati di garanzia Italia: ecco i link per acquistare a queste cifre le colorazioni Black e Silver. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus al prezzo più basso di sempre su eBay è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ora o mai più il Samsung Galaxy S8 : prezzo a livelli mai visti su pochissime unità : In questi minuti è in corso un'offerta davvero fantastica per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, visto che lo store Ebay di Monclick ha dato vita ad una campagna valida solo per oggi con prodotti scontati del 20% rispetto al prezzo abituale. Cerchiamo dunque di analizzare più da vicino una promozione che ha davvero tutte le carte in regola per fare la differenza, anche perché prima di oggi mai ci eravamo portati sotto la soglia dei 499 ...

Delusione batteria Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Nessuna evoluzione rispetto ad S8 : In attesa che l'uscita del Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus si concretizzi il prossimo mese di febbraio, ecco che grazie alla certificazione garantita dall'autorità cinese 3C, già oggi 23 gennaio possiamo sapere qualcosa in più della batteria dei due prossimi top di gamma ed effettuare un primo confronto con gli attuali Galaxy S8. I modelli in esame sono quelli asiatici a doppia SIM con numero modello SM-G9600 / DS, SM-G9608 / DS e SM-G9605 / ...

Smartphone Android in offerta 22 gennaio : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta 22 gennaio sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e - last, but not least - Galaxy A5 (2017). Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta 22 gennaio: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Samsung Galaxy S8 Plus e tanti altri è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Trasformiamo il Samsung Galaxy S7 in S8 : tre pacchetti pronti all’uso e al download : Con l'avvicinarsi della presentazione del nuovo Samsung Galaxy S9 sempre più possessori di un Samsung Galaxy S7 cominciano a guardare il proprio smartphone con occhi diversi. Non è un caso che anche all'interno delle community tematiche si registri la crescente volontà di attualizzare il device, magari rendendolo più simile al suo successore. Ci sono delle strade alternative per avvicinare la sua esperienza di utilizzo a quella del Galaxy S8? ...