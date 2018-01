Samsung Galaxy S9 | ecco le possibili colorazioni del dispositivo

Pronto l’aggiornamento di gennaio su Samsung Galaxy S7 Edge : cosa cambia : Il Samsung Galaxy S7 Edge riceve oggi 26 gennaio l'aggiornamento con patch di sicurezza del corrente mese in Italia. Il rilascio è appena partito via OTA e di fatto ancora non disponibile per tutti. Quali i modelli coinvolti in questo momento? Quali le novità e i dettagli del pacchetto software? Al momento di questa pubblicazione, i primi ad essere interessati dall'adeguamento sono solo i Samsung Galaxy S7 Edge e non i dispositivi Galaxy S7 ...

Samsung Galaxy S9 - ciò che c'è da sapere ad un mese dalla presentazione : Come possiamo riassumere il possibile Samsung Galaxy S9? Noi useremo tre parole: fotocamera, processore ed intelligenza artificiale. Sono queste le funzioni e le tecnologie su cui l'azienda asiatica ha deciso di lavorare per lanciare un dispositivo in grado di fronteggiare il predominio mediatico e commerciale che ha riguardato Apple ed iPhone X, successo avuto sopratutto nei primi tre mesi di lancio sul mercato. Decine di milioni di dispositivi ...

Samsung Galaxy S9 arriva il 25 febbraio : ecco tutto quello che sappiamo : (Foto: Samsung) Dopo la consueta sequela di indiscrezioni, finalmente i fan della serie di smartphone Galaxy S hanno una data precisa per il lancio dei nuovi dispositivi: domenica 25 febbraio. In queste ore il produttore coreano Samsung ha infatti spedito gli inviti per l’evento di presentazione dell’atteso gadget, che si terrà tra un mese esatto alle ore 18 nella cornice del Mobile World Congress di Barcellona. Insieme ...

Al capolinea aggiornamento Oreo in beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : cosa (non) significa per l’Italia : Oggi 26 gennaio si chiude ufficialmente il programma di aggiornamento in beta di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus negli Stati Uniti. La notizia ci suggerisce una data di rilascio per l'update dei device di punta ufficiale nel mondo ma soprattutto anche in Italia? Per quanto il produttore non si sia espresso al riguardo, ecco che possiamo avanzare delle ipotesi più che valide sulla base pure di quanto accaduto esattamente un anno ...

Regalo di oltre 200 euro per chi acquista un Samsung Galaxy S8 : arriva la promozione ufficiale : Da alcune ore a questa parte risulta disponibile una promozione ufficiale lanciata dalla divisione per tutti coloro che tra gli altri sono interessati ad un Samsung Galaxy S8 o un S8 Plus. Dopo la buonissima offerta apparsa in settimana su Ebay, attraverso la quale il pubblico italiano ha potuto acquistare il modello base a poco più di 460 euro, oggi 26 gennaio tocca soffermarsi su un'altra opportunità che potrebbe fare la differenza. Sulla ...

Il programma beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus termina oggi negli USA : È arrivato al termine il programma beta di Samsung dedicato al porting di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus. La notifica è arrivata agli utenti iscritti al programma beta, che la settimana scorsa hanno ricevuto il settimo e ultimo aggiornamento, il terzo del mese di gennaio. Ora inizia il conto alla rovescia per la versione stabile. L'articolo Il programma beta su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus termina oggi negli USA è ...

Samsung Galaxy X - tutto quello che sappiamo dopo il Ces di Las Vegas : Manca un mese al lancio del Samsung Galaxy S9, ma ci sono già i media di tecnologia che indirizzano i riflettori verso uno dei dispositivi che è pronto a rivoluzionare il mondo degli smartphone: probabilmente, a detta di tutti, lo smartphone attualmente ritenuto più rivoluzionario dalla maggior parte degli utenti è l'iPhone X, merito di design e funzionalità innovative come il riconoscimento facciale d'identità, probabilmente la caratteristica ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - ecco la fotocamera 'reinventata'. Prezzo - data uscita e scheda tecnica : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la fotocamera 'reinventata'. Prezzo, data uscita e scheda tecnica Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la fotocamera 'reinventata'. Prezzo, data uscita e scheda tecnica ...

Il widget meteo del Samsung Galaxy S8 supporta i launcher di terze parti : Pare che il widget meteo del Samsung Galaxy S8 sia ora in grado di funzionare anche sui launcher di terze parti, come Nova e simili. Ecco tutti i dettagli L'articolo Il widget meteo del Samsung Galaxy S8 supporta i launcher di terze parti è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Che fine ha fatto l’aggiornamento Oreo per Samsung Galaxy S8 : tempi e motivi per aspettarlo : Stiamo per vivere settimane intensissime per quanto riguarda uno smartphone molto amato qui in Italia, vale a dire il cosiddetto Samsung Galaxy S8. Tantissimi utenti sono alla ricerca di informazioni relative all'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, a maggior ragione dopo il segnale giunto direttamente dal produttore non molto tempo fa. Considerando la chiusura del programma beta, in tanti avevano ipotizzato una ...

Nuovi aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV - Samsung Galaxy J7 (2016) - Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM : Nonostante non siano i più coccolati dalle rispettive aziende, NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM sono stati aggiornati nuovamente nelle ultime ore con delle novità. L'articolo Nuovi aggiornamenti per NVIDIA SHIELD TV, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy Note 8 TIM e Huawei P10 Plus TIM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scatenati i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : aggiornamento entro fine gennaio : Ci sono novità importanti da prendere in esame per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge Vodafone. Dopo mesi di silenzio e di immobilismo totale, infatti, questa variante brandizzata dello smartphone Android si appresta finalmente a ricevere un nuovo aggiornamento software. Il nostro ultimo contributo sull'argomento, non a caso, risaliva al mese di ottobre, quando vi abbiamo parlato dell'arrivo sulla scena delle ...

