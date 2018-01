Salute | il numero di anziani con 4 o più malattie raddoppierà entro il 2035

: RT @MinisteroSalute: Bilancio dell'epidemia di #morbillo nel 2017: 4.991 casi , inclusi 4 decessi; Italia seconda in Europa per numero di c… - ErGeometra : RT @MinisteroSalute: Bilancio dell'epidemia di #morbillo nel 2017: 4.991 casi , inclusi 4 decessi; Italia seconda in Europa per numero di c… - ISDEItalia : E' online l'ultimo numero di #ISDE Italia News! Resta sempre aggiornato su #ambiente e #salute… - webnauta5_9 : RT @MinisteroSalute: Bilancio dell'epidemia di #morbillo nel 2017: 4.991 casi , inclusi 4 decessi; Italia seconda in Europa per numero di c… - AgroTV : Cervello e salute: solo il 37% degli italiani si ‘allena’ per tenerlo attivo: Tenere il cervello attivo e in forma… - AntonioOpallo61 : RT @MinisteroSalute: Bilancio dell'epidemia di #morbillo nel 2017: 4.991 casi , inclusi 4 decessi; Italia seconda in Europa per numero di c… -

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Secondo una ricerca pubblicata su Age and Aging, condotta presso l’Istituto per l’invecchiamento della Newcastle University,ilquasi 2su 10, in Inghilterra, avrà 4 o più, ed il, passando da una prevalenza del 9,8% nel 2015 al 17% nel. A un terzo di queste persone verrà diagnosticata demenza, depressione o un danno cognitivo. I ricercatori hanno studiato 300mila cittadini inglesi, scoprendo che gran parte degli anni di vita guadagnati verranno impiegati per combattere con quattro o più(multimorbiità). A pesare, spiegano gli esperti, è la “maggiore prevalenza di obesità e inattività fisica, fattori di rischio per diverse“. L'articolo: ildicon 4 o piùilsembra essere il primo su Meteo Web.