Ruba cellulare | 23enne arrestato

Roma - lo aggrediscono in 4 per Rubargli il cellulare : Massacrato di botte un cellulare. Ieri, a Roma, in quattro, presumibilmente indiani, hanno picchiato selvaggiamente un bengalese nel parco di via Statilia, vicino a via di Santa Croce in Gerusalemme.Un'area che ilgiornale.it aveva già segnalato come altamente degradata per via della presenza di occupazioni abusive di stranieri e che ora torna alla ribalta per questa aggressione. Già in passato si sono verificati episodi di violenza che sono ...

Armati di catene in 10 per Rubare cellulare - un'altra baby gang a Napoli : Roma, 14 gen. (askanews) Ennesima aggressione da parte di una baby gang, avvenuta questa volta nella tarda serata di ieri nella villa comunale di Pomigliano d'Arco. Secondo quanto riportato dal ...

Nel Napoletano in dieci picchiano con una catena due coetanei per Rubare il cellulare : Ennessima aggressione nel Napoletano ai danni di due minorenni. In dieci, armati di catena per rapinare uno smartphone: ennesimo raid di una baby gang a Pomgiliano d’Arco. È accaduto nella tarda serata di sabato: vittime due studenti di 14 e 15 anni, circondati e picchiati dagli aggressori che li hanno derubati di un telefonino. Le vittime - medica...

Ruba cellulare mentre si trova all'interno di un negozio e scappa - acciuffato e denunciato : Importante azione di polizia giudiziaria da parte del Corpo Associato di Polizia Municipale di Montevarchi e Terranuova Bracciolini in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza di ...

Roma - turista francese picchiato e deRubato del cellulare : Una notte tutta da dimenticare quella di domenica per un turista francese di 25 anni che stava rientrando in un hotel di via Merulana, poco distante piazza di Santa Maria Maggiore. Erano circa le due ...

Diletta Leotta - foto hot Rubate dal cellulare : si indaga su un minorenne. È stato il primo a condividerle sul web : Quelle immagini avevano fatto il giro del web, condivise di telefonino in telefonino, di chat in chat. Adesso la procura di Milano è riuscita a risalire alla prima persona da averle condivise on line. C’è un minorenne sotto la lente degli investigatori per la diffusione delle foto senza veli rubate dal cellulare della giornalista di Sky Diletta Leotta. La procura milanese, che nei mesi scorsi aveva aperto un fascicolo a carico di ignoti ...

Si trasveste da medico dell'INPS per Rubare contanti ed un cellulare : denunciata una donna : SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA) Nella giornata di ieri, 15 novembre, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Soriano Calabro, ad esito attività d'indagine, hanno deferito in stato di libertà per ...

Ruba cellulare ma l'app antifurto gli scatta una foto : arrestato - : Il borseggiatore, ai domiciliari, è stato incastrato grazie a un'applicazione installata da un'anziana sullo smartphone Rubatole due mesi prima

Napoli - studente spagnolo aggredito : volevano Rubargli il cellulare : Un altro giovane ferito nella movida. Questa volta la vittima è un ragazzo spagnolo di 22 anni, a Napoli nell'ambito del progetto Erasmus, picchiato selvaggiamente, anche al volto, in piazza San ...