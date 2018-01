Romina Power e Al Bano Le indiscrezioni continuano | La cantante a un soffio dal

Romina Power E AL BANO/ Loredana Lecciso in esclusiva a Domenica Live : ROMINA POWER ha condiviso su Instagram una foto che potrebbe essere un messaggio rivolto ad Al BANO , dopo le voci riguardanti una sua rottura con Loredana Lecciso . (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 18:51:00 GMT)

'Non mi ama' - Barbara D'Urso parla di Romina Power e dice una frase spiazzante : 'Non mi ama' , Barbara D'Urso parla di Romina Power e dice una frase spiazzante Pomeriggio 5, è accaduto a fine puntata: dopo una trasmissione dedicata all'Isola dei Famosi e al triangolo Romina Power -...

Barbara D'Urso difende Loredana ma fa una 'dichiarazione' a Romina Power - eccola Video : Da qualche settimana nei salotti televisivi non si fa altro che parlare del triangolo amoroso composto dagli artisti Al Bano& Romina [ Video ] e di # Loredana Lecciso. Una conduttrice in particolare ha preso a cuore la vicenda di gossip e quotidianamente ne parla nei suoi contenitori. Ovviamente stiamo parlando di # Barbara D'Urso che a Pomeriggio Cinque si è occupata ancora una volta della presunta crisi tra il cantautore e l'ex showgirl. La ...

Barbara D'Urso : frecciatine velenose per Romina Power e Cecilia Rodriguez Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Gossip, che ha appena visto Jeremias Rodriguez fare delle confessioni su Stefano De Martino [ Video ]. Le ultime novita' rivelano che # Barbara D'Urso ha lanciato delle frecciatine velenose contro # Romina Power e Cecilia Rodriguez , l'ex fidanzata di Francesco Monte. Barbara D'Urso : frecciatina velenosa contro Romina Power Si è concluso da poche ore un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il ...

Barbara D'Urso - la frase di Romina Power che fa pensare ad Al Bano : 'Avrei bisogno di un abbraccio...' : È bastato un post, apparentemente innocente, di Romina Power pubblicato sul suo profilo Instagram per riaccendere il dibattito sul presunto trinagolo tra lei, l'ex marito Al Bano e Loredana Lecciso. A ...

Romina Power e il messaggio galeotto : "Ho bisogno di uno di quei lunghi abbracci...". La rivelazione a Pomeriggio 5 : "Ho bisogno di uno di quegli abbracci che ti facciano dimenticare tutto quello che succede intorno per un minuto". È il messaggio galeotto di Romina ...

Barbara d’Urso : frecciatina a Cecilia Rodriguez e Romina Power : Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Cecilia Rodriguez e parla dell’antipatia di Romina Power Il Grande Fratello Vip è finito da un pezzo ma continua l’astio tra Barbara d’Urso e Cecilia Rodriguez . La conduttrice napoletana ha lanciato l’ennesima frecciatina alla sorella di Belen in diretta tv, a Pomeriggio 5. Barbarella ha riportato la notizia delle […] L'articolo Barbara d’Urso: frecciatina a ...

Romina Power pensa ad Al Bano?/ Loredana Lecciso paparazzata con per le vie di Pavia con il fratello : Al Bano non conferma la rottura con Loredana Lecciso e conferma la ritrovata stima e l'affetto per l'ex moglie Romina Power, madre dei suoi quattro figli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:49:00 GMT)