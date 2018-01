Roma | pit stop Dzeko | col Chelsea si chiuderà all' ultimo giro

C’è posta per te - puntata del 27 gennaio : ospiti Ilary Blasi e due calciatori della Roma : C’è posta per te 2018, terza puntata di sabato 27 gennaio: ecco gli ospiti di Maria De Filippi. C’è posta per te 2018, ospiti della puntata di sabato 27 gennaio Questa settimana sono in studio a regalare un momento emozionante e indimenticabile tre ospiti: i due campioni della Roma, il centrocampista belga Radja Nainggolan e […] L'articolo C’è posta per te, puntata del 27 gennaio: ospiti Ilary Blasi e due calciatori della ...

'Roma altrimenti' - la Capitale e il suo futuro. La visione di Caudo : La separazione tra città amministrativa e città storica e il non accorgersi che, nel frattempo, il mondo è cambiato. Invece di interrogarsi sul nuovo, Roma ha continuato a "vedere nel trasferimento ...

RAGAZZI CINEMA AMERICA - Firmato contratto per Cinema Troisi con Roma Capitale : ... l'associazione "Piccolo Cinema AMERICA" ha raccolto durante l'estate circa 30 mila euro di donazioni dal pubblico di Piazza San Cosimato, dal Web e da personalità del mondo dello spettacolo. Inoltre ...

Roma - blitz contro clan Spada - il tweet della Raggi : 'La capitale rinasce' : 'Roma rinasce con operazione contro clan Spada a #Ostia. Grazie a forze dell'ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalità. #...

Roma - blitz contro clan Spada - il tweet della Raggi : 'La capitale rinasce' : 'Roma rinasce con operazione contro clan Spada a #Ostia. Grazie a forze dell'ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalità. #...

Il sindaco di Milano : sciocchezza che la Consob resti a Roma. Zingaretti : no al saccheggio. Raggi : il Pd ha le idee confuse della capitale : «Io non ho capito perché la Consob e l'Ice rimangono a Roma. Non ha senso, è una sciocchezza perché la maggior parte delle aziende sono a Milano». Così il...

Lazio-Roma - la Capitale si è capovolta : i biancocelesti volano - giallorossi a terra : Un parco giochi dove Immobile ha una media gol da record di sempre, dove Milinkovic si destreggia come uno dei migliori centrocampisti al mondo, nel quale si sono uniti Felipe Anderson (rientrato ...

Il sindaco di Milano : sciocchezza che la consob resti a Roma. Zingaretti : no al saccheggio della capitale : 'Io non ho capito perché la consob e l'Ice rimangono a Roma. Non ha senso, è una sciocchezza perché la maggior parte delle aziende sono a Milano'. Così il sindaco Giuseppe Sala, ospite di Lilli Gruber ...

Baldassarre : “Con Piano Freddo - grazie a sinergia pubblico-privato - Roma Capitale assicura 381 posti per accoglienza notturna e 246 per accoglienza diurna” : “Il Piano Freddo di Roma Capitale è stato impostato con ampia programmazione, confermando lo stanziamento in bilancio portato a 1 milione di euro lo scorso anno. Sin dall’inizio, come per altre procedure per l’accoglienza, i bandi hanno tuttavia evidenziato forti difficoltà a ricevere offerte per i posti, soprattutto quelli legati all’accoglienza notturna in cui bisogna […] L'articolo Baldassarre: “Con Piano Freddo, grazie a sinergia ...

Anche nel 2017 Milano ha ospitato più turisti di Roma. Una ricerca : Milano è ‘glamour, di tendenza’ e alla moda. Piace molto ai turisti che l’hanno premiata con un boom di arrivi: circa 8,4 milioni in un anno. Un numero, questo, che le ha garantito il 14esimo posto nella classifica delle città più visitate al mondo, superando ancora una volta Roma, ferma al 17esimo con 7,3 milioni di visitatori. È quanto emerso ...

Frongia - orgogliosi di ospitare a Roma il 6 Nazioni : Lo sport è un veicolo di trasmissione di valori e cultura sociale che attraversa tutte le età, unendo più generazioni e disgregando ogni forma di confine culturale e sociale; è bellissima l'immagine ...

Frongia - orgogliosi di ospitare a Roma il 6 Nazioni : Roma – Il Sei Nazioni di rugby fa tappa a Roma. É stato presentato oggi, presso il salone d’onore del Coni, il torneo NatWest 6... L'articolo Frongia, orgogliosi di ospitare a Roma il 6 Nazioni su Roma Daily News.

Pitbull sbranano cagnolino e feriscono anziano/ Roma - 30enne denunciato per omessa custodia e lesioni colpose : Pitbull sbranano cagnolino e feriscono anziano: nuova aggressione violenta a Bracciano, in provincia di Roma. L'uomo se la caverà con 30 giorni di prognosi, denunciato 30enne.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 13:55:00 GMT)

Roma - che malinconia i capitani in tribuna : La prima immagine che ti arriva da San Siro è quella di Francesco Totti al fianco di Daniele De Rossi. In tribuna, però. Peccato. E, fatalmente, ti travolge la nostalgia del tempo e forse anche della ...