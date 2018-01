: Roma, investita da metro. Forse spinta - NotizieIN : Roma, investita da metro. Forse spinta - maximilianjoker : RT @SkyTG24: Roma, donna investita sui binari della metro: è in gravi condizioni - DiVicio : RT @SkyTG24: Roma, donna investita sui binari della metro: è in gravi condizioni - SkyTG24 : Roma, donna investita sui binari della metro: è in gravi condizioni - GGiornalisti : #Roma: una donna è stata investita dalla #metro alla fermata #Eur -

E' giallo sulla caduta di una donna peruviana di 47 anni, sui binari della linea B dellapolitana a. La donna, che aspettava sulla banchina della stazione Eur Fermi, è stata travolta dal treno che viaggiava in direzione Rebibbia e che le ha tranciato un avambraccio. Gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi, dalla caduta per malore a quella accidentale, fino allavolontaria o meno. Al vaglio testimonianze e immagini delle telecamere(Di venerdì 26 gennaio 2018)