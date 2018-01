Roma | donna spinta sotto la metro | è grave Uomo ripreso da telecamere

Roma - la donna investita dalla metro è stata spinta : spunta un video con un uomo che fugge. In ospedale le è stata amputata la mano : Roma - E' stata una questione di pochi istanti. Una spinta e la donna è finita sui binari della metro di Roma proprio mentre passava un convoglio che l'ha investita . Una sequenza che...

