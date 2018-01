Roma - donna finisce su binari metro B : è grave : E' in gravi condizioni una donna, straniera, finita sui binari della metropolitana della linea B al passaggio della metro. E' accaduto alla stazione Eur Fermi, in direzione Rebibbia. Sul posto sono ...

Roma - donna finisce sui binari - forse spinta da un passeggero : ricoverata in gravi condizioni : Ferma la metro B di Roma nel tratto Eur Magliana - Laurentina per permettere il soccorso a una persona finita sui binari alla stazione Eur Fermi. Lo comunica @InfoAtac. Non è chiara la...

Roma - donna si fa il bagno nuda nella fontana di piazza Navona | Video : E' finita con una denuncia per atti osceni l'azione di una 33enne senese senza fissa dimora, protagonista ieri, poco prima delle 17, di uno spogliarello prima e di una nuotata poi all'interno della fontana di piazza Navona. Il tutto tra...

Roma - la prima donna italiana con una mano bionica per restituire senso del tatto : Almerina Mascarello ha testato l'impianto per sei mesi, anche al di fuori del laboratorio. "È andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, ha fatto cose...

Roma - la prima donna italiana con una mano bionica per restituire senso del tatto : Almerina Mascarello ha testato l'impianto per sei mesi, anche al di fuori del laboratorio. "È andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, ha fatto cose...

Anna Campori è morta / Addio all'attrice Romana - la figlia : "Era una donna piena d'energia" : Anna Campori è morta: l'attrice è spirata a 100 anni e sei mesi, è nota per lo sceneggiato musicale degli anni '60 intitolato 'GiovAnna, la nonna del Corsaro Nero'.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 00:15:00 GMT)

Roma - la prima donna italiana con una mano bionica per restituire senso del tatto : Almerina Mascarello ha testato l'impianto per sei mesi, anche al di fuori del laboratorio. "È andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, ha fatto cose...

Roma - la prima donna italiana con una mano bionica per restituire senso del tatto : Almerina Mascarello ha testato l'impianto per sei mesi, anche al di fuori del laboratorio. "È andata al ristorante, ha raccolto dei fiori, ha fatto cose...

Donnarumma (Acea) : 2 mld da investire su Roma : Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Due miliardi di euro da investire sulla città di Roma. È il biglietto da visita che Acea presenta al suo territorio di riferimento. "Una dote finanziaria a disposizione per cinque anni e che consentirà non solo di modernizzare le reti elettriche e idriche, per portarle ag

Roma - Donnarumma (Acea) : investiremo 2 miliardi;riaprono fontanelle : Roma, 18 gen. (askanews) Due miliardi di euro da investire sulla città di Roma. È il biglietto da visita che Acea presenta al suo territorio di riferimento. 'Una dote finanziaria a disposizione per ...

Viorica Dancila sarà la prima premier donna della Romania : Mercoledì il presidente della Romania Klaus Iohannis ha nominato il nuovo primo ministro del paese: Viorica Dancila, la prima donna a ricoprire l’incarico. Dancila, che ha 54 anni, fa parte del Partito social democratico (PSD) di maggioranza al governo ed The post Viorica Dancila sarà la prima premier donna della Romania appeared first on Il Post.

Vento forte : albero cade a Roma - donna ferita in via Manlio Gelsomini : Una donna è rimasta lievemente ferita dal crollo di un albero, in via Manlio Gelsomini, a Roma. L’albero, cadendo, ha danneggiato cinque auto parcheggiate. La donna, che stava per entrare nella sua vettura, è stata medicata sul posto, dove sono intervenuti gli agenti della municipale per la gestione della viabilità. L'articolo Vento forte: albero cade a Roma, donna ferita in via Manlio Gelsomini sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : albero cade a Roma - donna ferita in via Manlio Gelsomini : Una donna è rimasta lievemente ferita dal crollo di un albero, in via Manlio Gelsomini, a Roma. L’albero, cadendo, ha danneggiato cinque auto parcheggiate. La donna, che stava per entrare nella sua vettura, è stata medicata sul posto, dove sono intervenuti gli agenti della municipale per la gestione della viabilità. L'articolo Maltempo: albero cade a Roma, donna ferita in via Manlio Gelsomini sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : donna cade in una voragine : Una 77enne Romana è rimasta lievemente ferita dopo essere caduta intorno alle 12 in una voragine che si è aperta in strada in via Catania, all’incrocio con via Lomellina, a Roma. A soccorrerla una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Parioli che passavano di lì in quel momento. I militari, allertati da alcuni passanti, hanno soccorso la donna, che nella caduta ha riportato escoriazioni alle gambe. Successivamente è stata trasportata ...