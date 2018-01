Roma Appuntamenti al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Torna AltaRoma : ecco tutti gli appuntamenti da non perdere : E questa è solo la prima novità dell'edizione gennaio 2018, che crea un link sempre più incisivo con le realtà del mondo retail.

Natale a Roma - gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio : Natale a Roma, gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio The post Natale a Roma, gli appuntamenti da non perdere fino al 7 gennaio appeared first on PinkRoma.

L’instore tour di Giorgia per Oronero Live : gli appuntamenti firmacopie a Milano e Roma : A pochi giorni dall'uscita di Oronero Live, sono stati annunciati oggi gli appuntamenti per l'instore tour di Giorgia. Il nuovo album, una riedizione molto speciale del precedente disco Oronero, è in arrivo sul mercato discografico il 19 gennaio 2018. L'instore tour di Giorgia prevede al momento due appuntamenti, uno a Milano e uno a Roma. Giorgia sarà alla Feltrinelli di Piazza Piemonte a Milano il 19 gennaio 2018, giorno di uscita del nuovo ...

Roma. Gli appuntamenti della cantante Tosca : Prosegue il viaggio di Tosca lungo i territori del teatro-canzone, che da anni tocca sponde linguistiche tra le più distanti. Il 4 gennaio 2018 la cantante sarà in scena all’Auditorium Parco della Musica con un nuovo imperdibile concerto dal titolo Sto core mio- Notturno napoletano per Roberto Murolo. Un omaggio a…Continua a leggere →

Ambiente - LIPU : due appuntamenti dedicati al ritorno del lupo appenninico a Roma : I ricercatori dell’Oasi LIPU Castel di Guido presentano nuove, sorprendenti informazioni sulla famiglia di lupi appenninici stabilitasi nella campagna Romana dopo cent’anni di assenza della specie. L’appuntamento per conoscerle è fissato a domenica 10 e lunedì 11 dicembre, quando la LIPU-BirdLife Italia organizzerà due giornate di incontri ed eventi dedicati al ritorno del lupo appenninico (Canis lupus italicus) nel territorio del Comune di ...

Auditorium : gli appuntamenti dal 19 al 26 novembre di Musica per Roma : Musica PER Roma Auditorium PARCO DELLA Musica appuntamenti 19 " 26 novembre Fino a domenica 19 novembre ECONOMIA COME L'Impresa di crescere Lunedì 20 novembre Roma Jazz Festival Monk Four by Four ...