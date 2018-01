Roma Al Teatro Eliseo torna Silvio Orlando

Roma. Appuntamenti al Teatro Biblioteca Quarticciolo : Data unica il primo febbraio per il duo teatral-musicale Le NoChoice, Federica Tuzi e Merel Van Dijk, al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma. Le NoChoicealternano pezzi musicali a storie musicate, vere e proprie canzoni a momenti di affabulazione che sembrano quasi film con colonna sonora. Non hanno paura di…Continua a leggere →

Eventi a Roma. Al Teatro Argentina Il Nome della Rosa : Va in scena al Teatro Argentina di Roma Il Nome della Rosa, prima versione teatrale del celebre capolavoro di Umberto Eco, tradotto in 47 lingue, Premio Strega nel 1981, e dal quale è stato tratto nel 1986 da Jean-Jacques Annaud una…Continua a leggere →

Roma. Teatro Cometa Off : torna la grande storia raccontata ai ragazzi : torna al Teatro Cometa Off di Roma il 25 e 26 gennaio “ProjectScuola-III Edizione” la rassegna teatrale dedicata agli studenti, a cura dell’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A. Due matinée che vedranno in scena lo spettacolo per ragazzi “Ascolta, Israele”…Continua a leggere →

Roma. Teatro Brancaccio : tutti insieme per solidarietà : Giorgio Tirabassi, Michele La Ginestra, Alberto Laurenti & Rumba De Mar, Alessandro Di Carlo, Dado, Simone Gallo, Emy Bergamo, Andrea Perroni, Fabrizio Gaetani. Sono gli artisti che si alterneranno sul palco nel corso di Te lo Faccio Vedere Chi sono Io!.…Continua a leggere →

Roma. Al Centrale Preneste torna il teatro per i più piccoli : Domenica 28 Gennaio alle 16.30, per la rassegna Infanzie in gioco 2017/18, arriva da Napoli al Centrale Preneste di Roma lo spettacolo Le favole della saggezza della Compagnia I Teatrini. Lo spettacolo è curato da Giovanna Facciolo e interpretato da Adele Amato de Serpis e…Continua a leggere →

Roma. Teatro della Cometa : Ti farò felice : Sandra Collodel e Bruno Maccallini saranno i protagonisti, al Teatro della Cometa di Roma – in prima nazionale – dal 2 al 18 febbraio, di Ti farò felice (Le Bonheur) di Eric Assous, per la regia di Marco Lucchesi. Passata la soglia degli “anta”, a prescindere dai propri fallimenti, è ancora possibile…Continua a leggere →

Giornata della Memoria - al teatro Villa Torliona “Lo sguardo oltre il fango” - ispirato al Romanzo “Il bambino con il pigiama a righe” : “Lo sguardo oltre il fango“, liberamente ispirato a “Il bambino con il pigiama a righe”, nel 2017 ha riscontrato grande successo di critica e di pubblico a Roma, registrando tutte le date sold-out in piazza San Giovanni in Laterano. Lo spettacolo tornerà in scena nel 2018 a Roma, nella settimana della ricorrenza del Giorno della Memoria presso il Tetro di Villa Torlonia a Roma, dal 24 al 26 gennaio, con il Patrocinio ...

Ultra Trail Via degli Dei : l'arrivo all'interno del Teatro Romano di Fiesole : ... cooperativa di credito locale orientata alla responsabilità sociale , impegnata a creare cultura della solidarietà, tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile del territorio e dell'economia locale, ...

Roma - l'illusione in palcoscenico al Teatro Olimpico - torna Supermagic : il festival della magia : torna, anche quest'anno al Teatro Olimpico, dal 25 gennaio al 4 febbraio, l'evento magico più atteso d'Italia, Supermagic, il festival Internazionale della magia. Giunto alla XV edizione, lo ...

Roma - Aladino e la lampada magica al Teatro Kopò : Andremo ad Agabrah a conoscere il giovane Aladino che sogna di girare il mondo, magari a bordo di un bel tappeto magico volante, sul quale far salire la bellissima principessa Jasmine con cui ...

Roma - prof arrestato per violenza sessuale - le accuse nelle chat dei ragazzi : 'Durante teatro succedeva di tutto' : 'Ma hai sentito cosa è successo?'. 'Non so cosa pensare e non so come dirlo a mio figlio'. Di fronte alle vetrate dell'istituto Massimiliano Massimo all'Eur scuola paritaria e cattolica su quei ...

Roma - a Teatro Opera 'I masnadieri'... In chiave 'Trono di spade' : ... è facile rendersi conto come il Verdi degli 'anni di galera' non fosse un apprendista in cerca della sua strada bensì un autore impegnato a compiere una profonda rivoluzione nel mondo operistico del ...

Roma - oggi e domani : Il lago dei cigni al teatro Brancaccio : Arrivano per la prima volta in Italia i Russian Stars, stelle della danza classica russa che si aggiungono all’organico del Moscow State Classical Ballet: Olga Pavlova, Alexey Konkin, Sergei Skvortsov, Olga Doronina, Sergei Fedorkov. Artisti eclettici, formati in patria e…Continua a leggere →

Roma - Teatro Olimpico dal 25 gennaio al 4 febbraio : Miraggi : Torna, anche quest’anno, al Teatro Olimpico l’evento magico più atteso d’Italia: Supermagic, il Festival Internazionale della magia. Giunto alla 15esima edizione, lo spettacolo di varietà magico più grande d’Europa continua a sorprendere il suo pubblico, proponendo solo i migliori artisti…Continua a leggere →