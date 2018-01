Ricerca | il diabete accelera l’invecchiamento cerebrale e il declino cognitivo

Ricerca : farmaco per il diabete efficace contro l’Alzheimer : Secondo quanto emerso da uno studio condotto su animali da Christian Holscher della Lancaster University (pubblicato sulla rivista Brain Research), un farmaco contro il diabete potrebbe essere efficace contro la perdita di memoria tipica dell’Alzheimer. Si tratta di principio di nuova generazione stimolante (con una tripla azione) gli ormoni GLP-1/GIP (incretine) che vengono secreti dopo i pasti per contro llare lo zucchero nel sangue ...

Ricerca : diabete e obesità insidiano cervello e memoria : obesità e diabete di tipo 2 sono una minaccia per la salute del cervello e causano deficit cognitivi, alterando il funzionamento di un ‘interruttore’ chiave per apprendimento e memoria, il recettore per il glutammato GluA1 che, esposto sui neuroni, serve loro per comunicare: la scoperta è stata pubblicata su “Nature Communications”. L’insulino-resistenza manda in tilt questo interruttore attraverso una specifica ...