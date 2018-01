Repubblica Ceca | presidenziali | sfida fra Zeman e Drahos

Pallamano - Europei 2018 : la Spagna manca il primato - ne approfitta la Repubblica Ceca. I risultati di martedì 23 gennaio : Gli Europei di Pallamano maschile sono entrati nella fase più calda, quando mancano appena sessanta minuti al termine dei gironi di Main Round, con il gruppo 2 che ha assistito quest’oggi all’incredibile caduta della Spagna, superata 31-26 da una strepitosa Slovenia, trascinata dalle 5 reti di Gasper Marguc, che si rilancia prepotentemente in chiave classifica. Entrare in semifinale sarà molto difficile per gli slavi, ma neanche per ...

In Repubblica Ceca i datori di lavoro possono premiare i dipendenti con buoni libro : Un'iniziativa simile era già stata introdotta in Slovacchia: i buoni sono deducibili per le aziende

Pallamano - Europei 2018 : la Germania sconfigge la Repubblica Ceca - vince anche la Danimarca. I risultati di venerdì 19 gennaio : Gli Europei 2018 di Pallamano maschile sono ormai entrati nel vivo, con la prima giornata di gare del gruppo II del Main Round, che ha vissuto due sfide molto avvincenti in quel di Varazdin, a cominciare dal successo della Germania sulla Repubblica Ceca per 22-19. Una vittoria sofferta quella dei teutonici, in svantaggio 10-9 dopo il primo tempo, nonostante le 8 reti di Steffen Fath, per poi rimontare prepotentemente nella ripresa, grazie anche ...

Il governo di Andrej Babis in Repubblica Ceca non ha ottenuto la fiducia in Parlamento : Il governo del nuovo primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis non ha ottenuto la fiducia dal Parlamento. Questo porterà all'inizio di una nuova fase di consultazioni, con cui Babis proverà a formare una coalizione di governo che possa avere la

Pallamano - Europei 2018 : la Repubblica Ceca compie l’impresa contro la Danimarca - bene la Spagna. I risultati di lunedì 15 gennaio : Quarta giornata di gare per quanto riguarda gli Europei di Pallamano maschile, che ha visto disputarsi il secondo turno dei gruppi C e D, in cui la Spagna ha sconfitto 27-25 l’Ungheria, grazie alle 5 reti Adrian Figueras Trejo, pivot del Granollers, mentre la Repubblica Ceca è riuscita nell’impresa di superare la Danimarca con il punteggio di 28-27, al termine di una sfida bellissima e molto avvincente, risolta dalle parate di uno ...

Volley : Cev Cup - Verona vola in Repubblica Ceca per la sfida con il Dukla Liberec : Verona - Pronta a calcare nuovamente il suolo europeo, la Calzedonia Verona è in partenza per la Repubblica Ceca dove mercoledì 17 gennaio alle 18.00 affronterà la sfida di andata degli Ottavi di ...

Zeman vince il primo turno delle presidenziali in Repubblica Ceca - : Il primo turno delle elezioni presidenziali della Repubblica Ceca si è svolto tra il 12 e il 13 gennaio. "Nel secondo turno delle elezioni presidenziali sfiderà Zeman l'ex presidente dell'Accademia ...

In Repubblica Ceca si andrà al ballottaggio : Alle presidenziali il favorito Miloš Zeman non ha preso abbastanza voti per vincere al primo turno: fra due settimane sfiderà l'indipendente Jirí Drahoš

Beach volley European Tour - Pelhrimov. Polonia e Repubblica Ceca sugli scudi nella prima giornata : Polonia e Repubblica Ceca piazzano due coppie a testa già nei quarti di finale del Master Europeo di Pelhrimov che ha vissuto oggi, senza binomi italiani al via, la prima giornata di gare del tabellone principale. In campo maschile due delle coppie già ai quarti sono polacche, con Losiak/Kantor che mantengono le promesse della vigilia e Prudel/Szalankiewicz bravi a battere i vice campioni del mondo Doppler/Horst, costretti a passare dagli ...

Elezioni presidenziali in Repubblica Ceca - : Nove sono i candidati che ambiscono alla carica di capo di stato, ma la lotta principale, secondo i sondaggi, si svolgerà tra l'attuale presidente Milos Zeman e Jiri Dragos, ex capo dell'Accademia ...

Calciomercato Fiorentina - novità dalla Repubblica Ceca : il nome per il centrocampo : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dall’ottima prestazione nella gara di campionato contro l’Inter, l’intenzione per la squadra di Stefano Pioli è quella di recuperare posizioni in classifica già dalle prossime partite. La dirigenza viola pensa al mercato, secondo novità provenienti dall’estero nel mirino è finito Tomáš Soucek centrocampista ceco di proprietà dello Slavia Praga. La Fiorentina è pronta ...

Repubblica Ceca - venerdì al voto per scegliere il presidente - : I sondaggi danno in vantaggio il 73enne Milos Zeman che corre per il secondo mandato. Probabile che non ci sia un vincitore al primo turno con il ballottaggio che si svolgerà il 26 e il 27 gennaio. Lo ...

Si vota il presidente in Repubblica Ceca : I due candidati favoriti propongono cose molto diverse su Unione Europea, NATO e Russia: le elezioni sono venerdì e sabato

Guida autonoma - La BMW costruirà una pista per i test in Repubblica Ceca : Per espandere i propri centri per lo sviluppo delle tecnologie di Guida autonoma, la BMW aprirà un nuovo circuito privato in Repubblica Ceca. Il progetto, per il quale sono previsti investimenti per 100 milioni di euro, sarà realizzato nel prossimo decennio e permetterà alla Casa tedesca di collaudare con maggiore libertà i propri modelli driverless prima del debutto sul mercato.Verso est. I centri di ricerca della Casa bavarese ...