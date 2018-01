Renato Zero non sarà a Sanremo 2018 | arriva il messaggio per Claudio Baglioni | “Sarò il

Michele Mondella - ai funerali tantissimi vip : da Venditti a Renato Zero - Fiorello e Morandi : Da Antonello Venditti a Renato Zero, da Gianni Morandi a Fiorello, da Luca Carboni a Giorgia, da Edoardo Vianello ai Ros. Quattro generazioni di cantautori, autori e discografici hanno voluto dare l'...

Michele Mondella - ai funerali tantissimi vip : da Venditti a Renato Zero - Fiorello e Morandi : Tutti riconoscono a Michele Mondella l'essere stato pioniere nel lavoro di 'costruzione del personaggio' nel mondo della canzone italiana: l'istrionismo di Lucio Dalla (diventato poi amico fraterno, ...

Lo strano caso di Zerovskij di Renato Zero - si attende ancora il DVD : Sanremo 2018 sì o no? : Zerovskij di Renato Zero aspetta ancora di essere raccolto in un DVD. Lo spettacolo che l'artista romano ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera è rimasto nell'immaginario dei molti che lo hanno seguito nelle date estive che ha tenuto in giro per l'Italia, anche se manca il supporto fisico il quale sarà possibile rivivere le emozioni di quei mesi. C'è chi grida al flop, prontamente placato da coloro che invece hanno compreso il ...

Renato Zero ed Ermal Meta tra gli autori del nuovo album di Red Canzian - Testimone del Tempo : Renato Zero ed Ermal Meta sono solo alcuni degli autori del nuovo album di Red Canzian, che l'ex bassista dei Pooh rilascerà in occasione della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2018. Grande amico di Claudio Baglioni, Canzian parteciperà alla kermesse con il brano Ognuno ha il suo racconto, che sarà contenuto nel disco Testimone del Tempo che uscirà nel mese di febbraio. Un ritorno al rock, il suo, dopo 43 anni di ...

Max Pezzali - Nek e Francesco Renga a Panariello sotto l’albero incontrano la parodia di Renato Zero (video) : A un mese dal loro debutto in concerto nei palasport, è arrivato anche il nuovo trio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga a Panariello sotto l'albero, per la seconda puntata dello show di Rai1 in diretta dal Modigliani Forum di Livorno venerdì 22 dicembre. Dopo il primo singolo congiunto Duri da battere, sta per cominciare l'avventura live del trio, dal titolo Max, Nek, Renga - Il Tour, che da gennaio 2018 vedrà Max Pezzali, Nek e Francesco ...

MAX PEZZALI - NEK E FRANCESCO RENGA/ Duetto inedito con Renato Zero (Panariello sotto l'albero) : Max PEZZALI, Nek e FRANCESCO RENGA si preparano a dare il via al loro tour, che partirà il prossimo 20 gennaio dall'UnipolArena di Bologna (Panariello sotto l'albero)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 23:42:00 GMT)

Il concerto di Renato Zero è imperdibile : due vigili di Camaiore sospesi per eccesso di zerofollia : Il concerto di Renato Zero è davvero imperdibile. Questo è quello che avrebbero pensato i due vigili di Camaiore che hanno deciso di fare una pausa dal servizio per recarsi al primo punto vendita utile e acquistare i biglietti per assistere a uno dei live del cantautore romano. L'accaduto, riportato da Il Tirreno, risale al luglio dell'anno scorso. I due protagonisti sarebbero stati avvistati in fila per l'acquisto del biglietto, causando ...

Le parole di Renato Zero per Lando Fiorini - la “voce” di Roma : “Non smetteremo di cantarti” : Dopo la morte dell'artista, arrivano le parole di Renato Zero per Lando Fiorini. Il messaggio del cantautore Romano era certamente tra i più attesi e - infatti - nella giornata dell'11 dicembre è comparso il suo pensiero per quella che in molti hanno avuto in modo di definire la "voce" di Roma. Nel suo pensiero per Fiorini, si legge tutto il suo affetto e l'intenzione di mantenere saldo e vivo il suo ricordo, con l'aiuto di tutte le persone ...

Video di Luca Zingaretti a Music - il Commissario Montalbano canta Renato Zero e duetta con Gianni Morandi : Tra tanti ospiti Musicali di Bonolis c'è stato spazio anche per il volto del Commissario Montalbano: Luca Zingaretti a Music ha raccontato al conduttore il suo rapporto con la Musica e svelato qualche curiosità sulla sua gioventù. La prima puntata della seconda edizione dello show Musicale, in onda in prima serata il 6 dicembre, ha visto ospiti anche Levante, Luis Fonsi, Marylin Manson (con inevitabile strascico di polemiche) e Riccardo ...

Music 2017 di Paolo Bonolis/ Ospiti e diretta : Zingaretti canta Renato Zero (Prima puntata) : Music 2017, anticipazioni prima serata 6 dicembre: Paolo Bonolis accoglie Gianni Morandi, Mailyn Manson, Levante, Riccardo Cocciante, Vittorio Grigolo e Luca Zingaretti.(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 22:10:00 GMT)

Jovanotti - Baglioni - Renato Zero ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli : i primi nomi : Tra i primi ospiti del concerto per Pino Daniele potrebbero esserci gli artisti più seguiti del panorama musicale italiano. Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Renato Zero, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia e Teresa De Sio sono i nomi degli artisti che hanno già aderito all'iniziativa dicendosi disponibili a calcare il palco dello Stadio San Paolo di Napoli il prossimo anno. Il concerto-evento Pino è in memoria di Pino Daniele ...

Rita Bellanza a X Factor 2017 eliminata dopo l’esibizione con In questo misero show - per Levante “degna discepola di Renato Zero” (video) : Unica concorrente in gara nelle Under Donne di Levante, Rita Bellanza a X Factor 2017 giunge al sesto Live show. La puntata di giovedì 30 novembre si è articolata su due manches: una prima "tradizionale", dove i giudici hanno assegnato i brani per i propri cantanti, e la seconda denominata My Song, in cui i concorrenti si sono esibiti in canzoni scelte autonomamente. Rita Bellanza si è esibita nel corso della prima manche con il brano di ...

X Factor 2017 : Rita Bellanza canta Renato Zero e Rino Gaetano al sesto Live VIDEO : La sesta puntata dei Live Show di X Factor 2017 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 30 novembre 2017. Tra i talenti in gara nel sesto appuntamento della gara dal vivo si è esibita Rita Bellanza della categoria Under Donne di Levante. Ecco le sue esibizioni e i brani che ha cantato. RIASSUNTO DEL sesto Live X Factor 2017: il sesto Live di Rita Bellanza La scorsa settimana con il ...

Rita Bellanza / Under Donne - Levante le assegna Renato Zero : la reazione alle smorfie di Fedez (X Factor 2017) : Rita Bellanza è la concorrente più discussa di X Factor 2017, fra le Under Donne di Levante, Rita ha rischiato più volte l'eliminazione, salvandosi e suscitando diverse polemiche e fischi(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 17:20:00 GMT)