Recensione Chuwi Surbook Mini

Leggi la notizia su viktec

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Dopo aver fatto grandi campagne e tanti soldi su Indiegogo e vendendo numerosi prodotti da superare ogni volta il limite prestabilito,è entrata finalmente nel mercato italiano grazie ad Amazon Italia con il suo store ufficiale proponendo prodotti come Lapbook, Lapbook Air, Hi Book ,. Ultime novità diConfezione Oggi sotto la nostra lente abbiamo il, fratello minore di, piccoli cloni di Microsoft Surface. Partiamo subito dalla confezione, semplice e in cartone con il Brand dell’azienda stampato sulla parte centrale con poco più sotto il logo di Intel. All’interno il2 in 1 con pellicola già preinstallata, manualistica, alimentatore con spina italiana e uscita type-C. Hardwareha una bella scheda tecnica completa, processore Intel Apollo Lake N3450 Quad-Core turbo boost con una ...