: Railway Empire disponibile da oggi - oOShinobi777Oo : Railway Empire disponibile da oggi - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Costruisci il tuo impero ferroviario con Railway Empire, da oggi su Xbox One - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: Costruisci il tuo impero ferroviario con Railway Empire, da oggi su Xbox One - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Costruisci il tuo impero ferroviario con Railway Empire, da oggi su Xbox One - GamesPaladinsIT : Costruisci il tuo impero ferroviario con Railway Empire, da oggi su Xbox One -

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Kalypso Media e Gaming Minds Studios, sono lieti di annunciare, cheè ufficialmentea partire dasu PC Steam, Xbox One e PS4. La versione scatolata include sia la copia digitale della colonna sonora che il poster panoramico, il manuale in formato cartaceo e naturalmente il gioco.fa il suo viaggio inaugurale daIni giocatori dovranno conquistare il Nord America del 19° secolo dando vita al proprio impero ferroviario, maneggiando al meglio le risorse a disposizione con oltre 300 tecnologie, 40 locomotive e molto altro. Il gioco sfa il supporto 4K sia su PS4 che PC e Xbox One X, proponendo dei modelli foto realistici per locomotive, edifici e scenari. Caratteristiche diSfrutta le opportunità economiche degli Stati Uniti in una campagna ...