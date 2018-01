Quanti soldi avranno in più militari e agenti col nuovo contratto 

Beppe Grillo - Quanti soldi vale lo strappo con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : 'Almeno 500mila euro all'anno' : Dietro la separazione tra Beppe Grillo e la Casaleggio & associati c'è molto più delle divergenze di idee sul Movimento Cinque Stelle e la campagna elettorale tutta in salita di Luigi Di Maio . La ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i premi per le medaglie dell’Italia. Quanti soldi guadagnano gli azzurri per ori - argenti e bronzi? : A vincere una medaglia olimpica non si diventa certo milionari ma si può mettere da parte un bel gruzzoletto. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha ufficializzato quali saranno i premi per gli azzurri che saliranno sul podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La medaglia d’oro e il titolo di Campione Olimpico varranno 150mila euro (lordi). Si tratta naturalmente della stessa cifra prevista per Rio 2016, non ci può essere ...

Governo - Quanti soldi in più ai dipendenti statali pochi giorni prima delle elezioni : A proposito di mance elettorali... Ieri il Consiglio dei ministri ha dato parere favorevole all'accordo siglato il 23 dicembre scorso tra l'Aran (l'Agenzia per la contrattazione nella pubblica ...

Matteo Renzi mostra in diretta in suo conto in banca. Ecco Quanti soldi ha : Matteo Renzi, nato a Firenze nel 1975, è il segretario del Partito Democratico eletto per un secondo mandato alle primarie del 30 aprile 2017 e presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal Febbraio 2014 al 12 dicembre 2016. Quello da lui presieduto è stato il quarto governo più longevo della storia della Repubblica. Sulla vicenda delle banche popolari Renzi si difende e lo fa con un gesto inaspettato. Renzi si difende ...

C’è Posta Per Te : Chiara e Giuseppe - ecco Quanti soldi c’erano nella borsetta! : Chiara e Giuseppe, protagonisti della prima puntata di C’é Posta Per Te, diChiarano in un’intervista, la somma ricevuta come regalo da Michelle Hunziker e da Tomaso Trussardi! Tutta la verità che non sapete! C’è Posta Per te: Chiara risponde alle accuse tramite un’intervista rilasciata a fanpage! Tra i protagonisti a C’é Posta Per Te, c’è stato Giuseppe, un giovane ragazzo siciliano che ha fatto commuovere ...

C'è posta per te - Chiara e Giuseppe/ I fidanzati svelano Quanti soldi gli ha regalato Maria De Filippi : C'è posta per te: Chiara e Giuseppe, i fidanzati protagonisti della sorpresa con Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, svelano quanti soldi gli ha regalato Maria De Filippi.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:16:00 GMT)

Tennis - Australian Open 2018 – Quanti soldi guadagnano i tennisti? Montepremi faraonico : cifre milionarie per i vincitori : Gli Australian Open 2018 aprono la stagione del Tennis, il primo Grande Slam dell’anno si preannuncia davvero imperdibile e appassionante nonostante l’assenza di alcune stelle come Serena Williams, Andy Murray, Kei Nishikori. Dal 15 gennaio ci sarà da divertirsi a Melbourne e a motivare ulteriormente i campioni della racchetta sarà un vertiginoso Montepremi che è addirittura aumentato del 10% rispetto a quello della passata stagione: ...

Quanti soldi ha guadagnato Daniele Bossari al Grande Fratello Vip? Video : Il Grande Fratello Vip è terminato da poche settimane e facciamo due conti in tasca al vincitore del Grande Fratello. Daniele Bossari, per ogni puntata andata in onda, ha incassato diecimila euro e quindi, essendo state tredici le puntate ha raggiunto una quota di centotrentamila euro che pur non essendo pochi, non sono nemmeno paragonabili al cachet di Cristiano Malgioglio che è stato di duecentocinquantamila euro o di Simona Izzo che ha ...

Tiro con le freccette - Mondiali 2018 – Quanti soldi guadagnano i giocatori? Montepremi milionario - cifra da urlo per il vincitore! Cross sfida Taylor : Ally Pally è in visibilio, quasi 4000 spettatori gremiscono il palazzo di Londra per assistere ai Mondiali 2018 di freccette, la febbre dei darts è esplosa già da diversi anni nella capitale britannica e non solo. Uno spettacolo incredibile, tra fiumi di birra e grande show. Le migliori stelle in pedana per colpire il bersaglio e puntare al titolo iridato. No, non è solo un giochino da bar e non è qualcosa di amatoriale. Chi si presenta al ...

La mappa che mostra Quanti soldi danno gli Stati Uniti ai vari paesi nel mondo : Il sito di informazione HowMuch.net ha pubblicato un'interessante mappa che mostra quanti soldi vengono dati dagli Stati Uniti ai vari paesi nel mondo come forma di aiuto economico. I dati, gli ultimi disponibili, si riferiscono al 2014. Questa notizia puoi leggerla direttamente sul tuo Messenger di Facebook. Ecco come Complessivamente, nel ...

Quanti soldi guadagnano i piloti di MotoGP? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : cifre faraoniche. Lorenzo il più ricco - Valentino Rossi terzo : I piloti della MotoGP sono tra gli sportivi più ricchi in circolazione, i loro ingaggi sono spesso invidiati anche da alcuni calciatori ma gli stipendi non sono minimamente paragonabili ai migliori piloti della Formula Uno. La stagione 2018 è ormai alle porte e il Mondiale si infiammerà già a partire da marzo, ormai Tutti i top rider sono già accasati e hanno firmato i rispettivi contratti, conoscendo dunque quello che percepiranno dalle ...

Quanti soldi guadagnano i piloti di F1? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : cifre faraoniche - Sebastian Vettel il più ricco : I piloti di Formula Uno sono tra gli sportivi più ricchi e pagati al mondo, i loro ingaggi toccano cifre che sono precluse a moltissime altre star: stipendi faraonici elargiti dalle scuderie che si possono così assicurare le elevate prestazioni in circuito delle migliori guide in circolazione. La maggior parte dei piloti ha già apposto la propria firma sui contratti per il 2018 ed è pronto a scendere in pista per la prossima stagione, già ...