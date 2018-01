PS4Rilasciato l’emulatore SnesStation per PS4 4 05

: RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 - Cloud0835 : RT @GAMESANDCON: [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 - GAMESANDCON : [PS4]Rilasciato l'emulatore SnesStation per PS4 4.05 -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Dopo un lungo work in progress,lo sviluppatore Nominus ha rilasciato il primo emulatore per PS4 chiamato. Guida Dal file ReadMe incluso,:Emulator per PS4 4.05 1. Aprire disc01 inserire i file ROM nella cartella 2. Aprire cdgenPS2.exe, trascinare tutti i file situati in disc01 a cdgenPS2 3. Clicca IMG sul lato sinistro, salva come disc01.iso assicurati che sia un file ISO 4. Questo è il tuo disc01 per te PS4 FPKG building. 5. Continuare a creare il pacchetto PS4-PS2 come al solito. Installa su PS4 e divertiti. Nota ** I giochi si trovano nella directory “CDROM” fino a quando non è possibile sfuggire alla sandbox PS2 e aggiungere il supporto USB all’emulatore PS2 Video Anteprima DownloadFonte Twitter L'articolol’emulatoreper PS4 4.05 proviene da GamesandConsoles.