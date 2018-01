PS4Rilasciato Free PS2 Pub Gen v1 2

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 26 gennaio 2018) La scena homebrew su PS4 sta per diventare molto più interessante, ora che i giocatori sono in grado di caricare i giochi.Negli ultimi mesi, hacker e modder sono riusciti a trovare vulnerabilità negli aggiornamenti del firmware PS4 che consente loro di eseguire giochi senza possederli legalmente.Ciò viene fatto con l’aiuto di PS4HEN e di altri software modificati che consentono alla console di leggere i giochi di cui è stato eseguito il backup in precedenza senza i controlli tipici.L’effetto è ancora piccolo e Sony ha rilasciato nuovi aggiornamenti del firmware PS4 per aiutare a tappare questi buchi, ma ora abbiamo un’applicazione potenzialmente più interessante rispetto ai giochi pirataper PS4.Lo sviluppatore cfwprophet ha rilasciato un nuovo aggiornamento diPS2 Pub Gen che consente agli utenti di eseguire i backup dei giochi PS2 e di eseguirli su ...