Probabili Formazioni Boca Juniors-Colon Superliga 28 gennaio 2018

Chievo-Juventus : orario - Probabili Formazioni e dove vederla in tv e in streaming : La Juventus prova a superare il Napoli in classifica affrontando il Chievo nella 22esima giornata di Serie A. I veneti arrivano dalle pesante sconfitta esterna contro la Lazio , i bianconeri invece ...

Probabili Formazioni Chievo-Juventus Serie A 27 Gennaio 2018 : Le Probabili Formazioni di Chievo-Juventus, 22^ Giornata Serie A 2017/2018, ore 20:45: De Sciglio titolare in difesa, mentre tra i clivensi Maran rilancia Pellissier in attacco, Stepinski torna in panchina. Allo stadio Bentegodi il Chievo Verona di Rolando Maran ospiterà la Juventus di Massimiliano Allegri nell’anticipo della 22esima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. I padroni di casa proveranno dunque a compiere ...

Probabili Formazioni Newport County-Tottenham - FA Cup 27-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Newport County-Tottenham, FA Cup 2017/2018, ore 18.30: Due assenze pesanti nei padroni di casa, turnover in casa Spurs. Una delle sfide valevole per il 4°Turno di FA Cup è quella del Rodney Parade tra Newport County e Tottenham. I padroni di casa vengono dal pareggio in League Two contro il Morecambe, e si avvicinano alla sfida con tutti i pronostici a sfavore, ma con il merito sin qui di aver fatto un ottimo ...

Probabili Formazioni Sassuolo-Atalanta - 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Al Mapei Stadium, domani alle 18:00, Sassuolo-Atalanta apre la 22^ Giornata di Serie A. Seconda gara consecutiva tra le mura di casa per gli emiliani, che non vincono da tre partite consecutive. Nonostante nelle ultime 5 gare ci sono da registrare il successo contro l’Inter e il pareggio con la Roma, il Sassuolo si trova al 14mo posto in classifica con 22 punti, 6 sopra la zona salvezza. C’è, perciò, bisogno di punti per non ...