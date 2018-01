: Prenotate oggi ELEPHONE U Pro per ricevere regali esclusivi - TuttoAndroid : Prenotate oggi ELEPHONE U Pro per ricevere regali esclusivi - webaholic_eu : Prenotate oggi ELEPHONE U Pro per ricevere regali esclusivi - celiachia3 : il menù di oggi al Sily Bar via Dante 3/a Zola Predosa (Bo) tel. 0519923225 Prenotate Grazie .... - catenamatteo : Non prenotate treni da @unsereOEBB Italia: inseriti i dati (da,per,date,etc.), vi reindirizzeranno sul sito austria… - FeraiTeatroOff : Da oggi in giro per Cagliari i manifesti 3x6metri di Ferai Teatro: MY BFF ANNIE, prenotate: la biglietteria apre... -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Hanno preso il via i pre ordini relativi aU eU Pro, i due nuovi smartphone del produttore cinese che saranno presentati ufficialmente l'8 febbraio a Madrid. Per gli utenti che effettueranno il preordine sono previsti alcuni utili, con le vendite che partiranno dal 5 febbraio. L'articoloU Pro perè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.