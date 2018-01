: Pornhub lancia la campagna ‘F*uck your period’: è lo sdoganamento culturale ed erotico del periodo mestruale? - Ave… - FQMagazineit : Pornhub lancia la campagna ‘F*uck your period’: è lo sdoganamento culturale ed erotico del periodo mestruale? - Ave… - globne : Pornhub lancia la campagna ‘F*uck your period’: è lo sdoganamento culturale ed erotico del periodo mestruale?: Aver… - bwinnie75 : RT @opificioprugna: Cinque attrici hard morte in 3 mesi: #Pornhub lancia la categoria "Afterlife". ( @bwinnie75 ) - LuigiSolinas : RT @opificioprugna: Cinque attrici hard morte in 3 mesi: #Pornhub lancia la categoria "Afterlife". ( @bwinnie75 ) - opificioprugna : Cinque attrici hard morte in 3 mesi: #Pornhub lancia la categoria "Afterlife". ( @bwinnie75 ) -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2018) Avere un orgasmo durante i giorni delle mestruazioni non è più reato. Alloeddel periodo mestruale, momento generalmente tabù e per la maggior parte delle donne fisicamente pesante, ci ha pensato. Si chiama infatti “Fuckperiod” – F*ckPeriod – l’iniziativa come sempre orchestrata sui toni del divertimento e del relax che il più grande portale mondiale di video hard freeonline in queste ore. Si tratta di una“educativa” dove si sostengono e si enumerano i benefici dell’orgasmo durante il ciclo mestruale. E per incoraggiare le donne a provare orgasmi durante il periodo delle mestruazioni,fornisce alle sue utenti l’accesso gratuito al servizio di streaming on-demand ad alta definizione,Premium, per l’intera durata del loro periodo no. Basta registrarsi sul sito www.fuperiod.com segnando sul ...