Politano al Napoli Calciomercato news | Iachini frena | la società è stata chiara

Napoli - Politano ad un passo : Ounas va al Sassuolo : Napoli, Politano ad un passo: Ounas va al Sassuolo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli, Politano AD UN passo- Secondo quanto riportato dai colleghi di “SportMediaset”, il Napoli sarebbe ormai ad un passo dall’acquisto di Politano. Secco due di picche in un primo momento, poi la svolta dopo la proposta di Ounas come contropartita ...

'Juve - Allegri resta. Napoli-Politano - ci siamo' : rassegna stampa : "Napoli-Politano, ci siamo" Sul Corriere dello Sport l'apertura è tutta per l'affare, ormai alle battute finali secondo il quotidiano, tra Napoli e Sassuolo per Politano. "Improvvisa apertura del ...

Napoli : Ounas per Politano - Giaccherini tra Chievo e Spal : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ieri nuovi contatti tra i gialloblù e gli azzurri per il prestito dell'esterno offensivo, ma la Spal si è inserita, più defilato il Genoa. Oggi il Chievo ...

Svolta Napoli - Politano si avvicina : Trattativa decollata con il Sassuolo dopo l'inserimento di Ounas nell'affare come contropartita tecnica

Calciomercato : Politano : 'Lasciatemi partire per Napoli' : ... Carnevali l'amministratore delegato del club nero verde ne ha parlato con il presidente Giorgio Squinzi .' L'ex trainer del Napoli Emiliano Mondonico, ..le sue asserzioni a radio Marte Sport Live:...

Calciomercato Napoli - non solo Younes : vicino anche Politano - al Sassuolo soldi + Ounas : Calciomercato Napoli – Il primo obiettivo del Napoli per rinforzare l’attacco, come sappiamo bene, era Simone Verdi. L’esterno del Bologna dopo aver riflettuto parecchio durante le vacanze ha deciso di rifiutare i partenopei per rimanere in rossoblù. Una scelta molto apprezzata ovviamente dai tifosi felsinei. Dopo il no di Verdi, la dirigenza azzurra si è presa qualche giorno per rivedere le proprie strategie ed è partito ...

Politano piace ancora al Napoli : il Sassuolo pensa a Caprari come alternativa : Continua la ricerca del Napoli per l’esterno d’attacco da regalare a Maurizio Sarri. Matteo Politano sarebbe pronto a vestire la maglia azzurra, ma il Sassuolo non intende cederlo a gennaio. come ha svelato anche ieri il ds del club emiliano, Giovanni Carnevali, ai microfoni di Tmw Radio: “Il Sassuolo ha la politica di non cedere […] L'articolo Politano piace ancora al Napoli: il Sassuolo pensa a Caprari come alternativa ...

Calciomercato Napoli - nuovo contatto col Sassuolo per Politano : Non solo Younes, il Napoli continua a spingere anche per arrivare a Matteo Politano. Oggi c'è stato un nuovo contatto con il Sassuolo, tra il ds azzurro Giuntoli e l'ad neroverde Carnevali: il Napoli ...

Napoli - continua la caccia all’attaccante : no per Keita - altro tentativo per Politano : Napoli, continua la caccia all’attaccante: no per Keita, altro tentativo per Politano Il Napoli continua la caccia a un attaccante (esterno), ma la soluzione del rebus è ancora lontana. Secondo quanto riportato da Rmc Sport, il club di De Lauretiis ha presentato un’offerta di ben 45 milioni di euro per assicurarsi Keita Balde, ma il […] L'articolo Napoli, continua la caccia all’attaccante: no per Keita, altro tentativo ...

