Più immobili sul mercato | per comprare casa si consumano meno anni di stipendio

RE Italy - Cervone - Nova Re Siiq - : Più PIL con immobiliare virtuoso : Teleborsa, - "La possibilità di mettere in moto un circuito virtuoso volto alla valorizzazione professionale del patrimonio immobiliare del Paese consentirebbe di liberare risorse, contribuendo in ...

RE Italy - Cervone (Nova Re Siiq) : Più PIL con immobiliare "virtuoso" : "La possibilità di mettere in moto un circuito virtuoso volto alla valorizzazione professionale del patrimonio immobiliare del Paese consentirebbe di liberare risorse, contribuendo in misura ...

Vanni Valente : investire in immobili negli USA è sempre Più alla portata di mano : Oggi andiamo a conoscere assieme Vanni Valente , che si occupa di immobili are negli Stati Uniti. E’ italiano ma ha uno staff con cui opera da anni nel marcato immobili are americano. Il suo gruppo si occupa anche di ristrutturazioni proprio come…Continua a leggere →

Immobiliare Usa a record $32 trilioni - New York vale quanto la Francia. Prezzi in rialzo - le città a Più rischio bolla : Nel mese di novembre i Prezzi di vendita delle abitazioni negli Stati Uniti sono saliti, su base annua, del 7%. E' quanto risulta da una nuova analisi diffusa da CoreLogic: il rialzo , il terzo ...

Immobili di lusso : la top 10 delle città Più cercate al mondo per chi acquista una casa di prestigio : Miami è la città più cercata al mondo per chi desidera acquista re una casa di lusso . E' ciò che emerge dalla classifica stilata da LuxuryEstate.com , che ha analizzato le ricerche avvenute nel corso del 2017, scoprendo la top 10 ...

Immobili di lusso - Milano nella top 10 delle città Più gettonate : è settima - prima di Dubai : La classifica guidata da Miami, New York al secondo posto. Il valore medio delle proprietà in vendita è di 900mila euro

Polizia Locale - Più di 100 immobili del Patrimonio liberati in 4 mesi : 29/11/2017 – Prosegue l’attività della Polizia Locale volta al recupero degli immobili di proprietà dell’Amministrazione capitolina, occupati indebitamente. Ieri mattina il personale del gruppo Tintoretto è intervenuto in via del Tintoretto, recuperando due locali magazzino occupati da ignoti: in sinergia con l’Ufficio Tecnico del Municipio gli agenti hanno forzato le serrature e sono entrati, trovando due […] L'articolo Polizia ...