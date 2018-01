: Pioltello, ero su quel treno. E ho avuto il tempo per capire che sarebbe finita - Cascavel47 : Pioltello, ero su quel treno. E ho avuto il tempo per capire che sarebbe finita - eli_holmesss : Stamattina ero sul treno per Milano, solita da vita da pendolare, però intanto pensavo al disastro che è successo i… - conci66aa : RT @chilhavistorai3: "Subito dopo il deragliamento ero in stazione a #Pioltello e parlavano di inconveniente tecnico", le foto del treno do… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: "Subito dopo il deragliamento ero in stazione a #Pioltello e parlavano di inconveniente tecnico", le foto del treno do… - pierluigiluceri : @PiazzapulitaLA7 ero certissimo che avreste fatto sciacallaggio sull’incidente di #pioltello -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2018) di Franco Valenzano Ero proprio nella carrozza, la terza, accartocciatasi intorno al palo. Per tutti noi, pendolari dimaledetto, è stato terribile e devastante avere tutto ilper renderci conto che molto probabilmente, di lì a poco,. Esattamente come accade agli sfortunati passeggeri di un aereo che precipita. Stavamo andando al lavoro e, invece, qualcuno e/o qualcosa, aveva deciso che avremmo dovuto lasciare, così indignitosamente intrappolati e impotenti, i nostri cari. Inconsapevoli che la Signora in nero, con la sua falce, era salita con noi su. A breve sirivelata con il suo aspetto più orribile. Originariamente ero proprio nell’angolo in cui la vettura si è piegata a 90. Avevo trovato posto solo sui sedili basculanti posti appena dopo l’entrata, nello spazio tra i corridoi, poiché mi muovo lentamente in questo ...