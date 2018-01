Pil Usa IV trimestre +2 | 6% | sotto stime

I futures USA bypassano il Pil deludente : I futures sui principali indici statunitensi continuano a viaggiare in territorio positivo, ad indicare un possibile avvio in verde per Wall Street , nonostante la prima economia al mondo abbia ...

LG Electronics risponde a dazi Trump e alza prezzi lavatrici Usa. Pil Corea peggiore da Lehman - tensione valutaria Seoul-Washington : Non solo con l'arma valutaria. Oltre che con la debolezza del dollaro, la guerra commerciale di Donald Trump si combatte anche a colpi di dazi doganali sui prodotti importati. E' di qualche giorno fa ...

Pillola anticoncezionale : attenzione ad un uso eccessivo - ecco cosa può causare : La Pillola anticoncezionale aumenta il rischio di una donna di subire un ictus. Lo ha spiegato Valeria Caso, neurologa presso la Stroke Unit dell’Ospedale di Perugia e presidente dell’European Stroke Organization, che ha riportato i dati di uno studio. “Secondo una meta-analisi che combina i risultati di più studi precedenti, la Pillola anticoncezionale aumenta il rischio ictus di 1,9 volte, facendo salire l’incidenza a ...

F1 - nessun americano pronto? Bourdais difende i Piloti Usa : ROMA - ' Al momento non c'è un pilota americano pronto per la Formula 1 '. Le frasi pronunciate una settimana fa da Gunther Steiner, team principal della Haas hanno suscitato diverse reazioni negli ...

Usano un'app al posto della Pillola - 37 donne incinte. L'agenzia del farmaco svedese avvia un'indagine : Una diffusissima App "contraccettiva", chiamata Natural Cycles e usata come alternativa alla pillola, è sotto i riflettori in Svezia, dove sono stati segnalati alL'agenzia nazionale per la sicurezza dei farmaci 37 casi di gravidanza tra le utilizzatrici dell'applicazione. L'ente ha avviato dunque un'indagine. A riferire il problema era stato l'ospedale Södersjukhuset di Stoccolma, dopo uno studio su 600 donne che, da settembre a ...

Valentino Rossi/ Gli ex custodi del Pilota gli fanno causa : chiesto risarcimento da 144 mila euro : Valentino Rossi, nuovo guaio legale per il campione di Moto GP: gli ex custodi della sua villa gli hanno fatto causa per un ammontare di 144 mila euro(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 16:06:00 GMT)

Usa - Bannon spara a zero sui figli di TrumPil presidente furioso : "Ha perso la testa" : In un libro di prossima uscita, Steve Bannon accusa Don Trump jr di aver tenuto un comportamento anti-patriottico incontrando un gruppo di russi durante la campagna elettorale. Poi se la prende con Ivanka e il marito.

Motocross commissario travolto e ucciso/ Piloti fanno finta di nulla e proseguono la gara : accusati 2 francesi : Motocross commissario travolto e ucciso: è successo ieri in una gara di cross al kartodromo South Milano di Ottobiano, nel Pavese. I Piloti hanno continuato a gareggiare, poi la confessione.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:33:00 GMT)

La principessa del Kent si scusa per la sPilla razzista - : L'aristocratica era stata sommersa dalle critiche per aver indossato un gioiello raffigurante una testa di moro ad un pranzo a cui era presente anche Meghan Markle. "E' molto dispiaciuta" ha fatto ...

La principessa del Kent indossa una sPilletta 'razzista' contro Meghan Markle : costretta a chiedere scusa : Alla fine ha chiesto scusa per aver 'involontariamente' indossato una spilla conosciuta in Gran Bretagna come 'Blackamoor', che ritraeva una testa di moro, all'esordio in famiglia della neo-fidanzata ...

SPilla razzista al pranzo reale - la principessa del Kent si scusa : Alla fine ha dovuto chiedere scusa la cugina della regina Elisabetta che al pranzo di famiglia prima delle feste si è presentata con una Spilla "razzista". Marie Christine von Reibnitz - famiglia che nel 1945 deteneva il baronato nei Sudeti (la regione cecoslovacca occupata dai nazisti -, moglie del principe Micheal - figlio del principe Giorgio, duca di Kent e cugino di Elisabetta - ha infatti indossato una Spilla che ritraeva ...

Usa - Pil trim3 +3 - 2% - tasso max da oltre 2 anni - ma si teme frenata : L'economia degli Stati Uniti nel terzo trimestre ha registrato il tasso di crescita più elevato da oltre due anni, spinta soprattutto dagli investimenti aziendali.

Pil Usa III trimestre +3 - 2% - sotto stime : (ANSA) - NEW YORK, 21 DIC - L'economia americana e' cresciuta nel terzo trimestre del 3,2%. Il Dipartimento del Commercio lima al ribasso l'espansione americana nella terza e ultima stima sul Pil per il periodo luglio-settembre. ...

Pil Usa III trimestre +3 - 2% - sotto stime : NEW YORK, 21 DIC - L'economia americana e' cresciuta nel terzo trimestre del 3,2%. Il Dipartimento del Commercio lima al ribasso l'espansione americana nella terza e ultima stima sul Pil per il periodo luglio-settembre. ...