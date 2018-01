Peter Fill | la scheda e il palmares – Sci alpino – Qualificati Italia Olimpiadi Invernali

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : Thomas Dressen sbanca la Streif! Beat Feuz beffato. Peter Fill nono : La Discesa sulla Streif di Kitzbuehel non poteva essere una gara banale. Proprio quando sembrava decisa e la vittoria già assegnata ecco che è spuntato Thomas Dressen. Il tedesco ha sparigliato la concorrenza, beffando lo svizzero Beat Feuz che stava accarezzando la doppietta dopo la vittoria di sette giorni fa a Wengen, e vinto con il tempo di 1’56″15. Una sorpresa: il 24enne ha trovato il primo podio in carriera solo ...

LIVE Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : tutti vogliono la Streif! Dominik Paris e Peter Fill tra i pretendenti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulla mitica Streif andrà in scena una grande Classica del Circo Bianco, quella che da tutti è ritenuta la Discesa per antonomasia: sulle nevi austriache sarà spettacolo puro su un tracciato che ha sempre regalato grandissime emozioni. Ci sarà sicuramente da divertirsi con tanti protagonisti che si daranno ...

Sci alpino - superG Kitzbuhel 2018 : Norvegia padrona della Streif. Svindal e Jansrud firmano la doppietta. Settimo Peter Fill : Festa norvegese a Kitzbuhel. Nel superG odierno Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud firmano una straordinaria doppietta sulla storica Streif. Si è corso su un tracciato rivoluzionato da una forte nevicata nelle prime ore del mattino che ha portato gli organizzatori a cambiare completamente il percorso di gara. Si tratta della terza vittoria per Svindal in carriera in superGigante a Kitzbuhel e domani il campione norvegese proverà a conquistare ...

LIVE Sci alpino - superG Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Svindal vince davanti a Jansrud! Peter Fill settimo : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Kitzbuehel, uno degli appuntamenti più attesi per la Coppa del Mondo di sci alpino. La partenza, inizialmente prevista per le 11.30, è stata spostata alle 13.00 a causa di una nevicata notturna. Si partirà dalla Mausefalle, mentre l’arrivo è previsto alla Oberhausberg. Gli uomini da battere saranno gli austriaci (Hannes Reichelt e vincent Kriechmayr) ed i norvegesi (Aksel Lund ...

Sci - Peter Fill diventa Vice Brigadiere : ROMA - Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette , ha consegnato a Roma la Croce d'Oro al merito dell' Arma dei Carabinieri , nonché la promozione al grado di Vice Brigadiere ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : Beat Feuz trionfa sulla Lauberhorn - battuto Svindal. Dominik Paris e Peter Fill in top ten : La Discesa di Coppa del Mondo di Wengen ha premiato Beat Feuz. Lo svizzero, campione del mondo di questa specialità lo scorso anno, ha interpretato al meglio il difficile percorso della Lauberhorn, tra curve al limite, salti da cuore in gola e canali stretti, giusto antipasto della Streif di Kitzbuhel in programma nel prossimo weekend. È stato infatti nel tratto centrale, la mitica doppia curva della Kernen-S, dove Feuz ha fatto la differenza, ...

Peter Fill conquista la coppa di specialità nella combinata : Peter Fill ancora una volta grande protagonista dello sci azzurro. L'altoatesino ha conquistato la coppa di specialità nella combinata grazie al terzo posto nella gara sulla pista svizzera di Wengen. ...

Sci alpino - Peter Fill : l’uomo delle prime volte - la leggenda delle 3 Sfere di Cristallo. Italia padrona di discesa e combinata : Peter Fill è l’uomo delle prime volte, è l’atleta della provvidenza, è il pioniere di imprese leggendarie che rimarranno per sempre impresse nella storia, è l’incarnazione dell’anno zero, lo scrittore di nuovi capitoli del grande libro dello sport azzurro. Sulle sue ali abbiamo volato e sognato, abbiamo toccato vette inesplorate e su cui non eravamo mai riusciti ad arrampicarci in oltre mezzo secolo: ci ha regalato ...

Sci - Peter Fill ha vinto la Coppa del Mondo di combinata : Roma, 12 gennaio 2018 - Dopo essersi portato a casa le ultime due coppe di discesa libera, l'altotesino Peter Fill ha conquistato una storica Coppa del Mondo di combinata : primo sigillo assoluto per lo sci italiano. Questo importante successo si è potuto concretizzare grazie al secondo posto ottenuto da Fill a Bormio e, appunto, al terzo posto ...

Sci alpino - tutti gli italiani vincitori di Coppe del Mondo. Peter Fill entra nella leggenda - 30 Sfere di Cristallo nella storia : Peter Fill oggi ha vinto la Coppa del Mondo di combinata alpina e ha così regalato all’Italia una nuova Sfera di Cristallo: si tratta della trentesima della storia per il nostro Paese, la prima in assoluto in questa specialità. A portare a casa il trofeo sono stati gli uomini per 26 volte, soltanto quattro trionfi tra le donne. I più vincenti di tutti i tempi sono Alberto Tomba con 9 sigilli (uno generale, 4 in gigante, 4 in slalom) e ...