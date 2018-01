Pd | tensione sulle candidature | slitta la Direzione | malumori nella minoranza

tensione sulle liste - minoranza Pd insoddisfatta. E salta la presentazione di Boschi a Bolzano : Non c’è ancora l’accordo tra Matteo Renzi e la minoranza Pd sulle candidature alle politiche. Le riunioni con Andrea Orlando e Michele Emiliano sono iniziate dopo l’una di questa notte e fino alle quattro del mattino, a quanto si apprende, è andato avanti il lavoro al Nazareno. Ma la trattativa è tuttora in corso, perché la proposta della segreteri...

Sinistra - alta tensione sulle Regionali Grasso media. Sì solo a Zingaretti : La battaglia è andata avanti per giorni, tra la sede di Sinistra italiana in via Arenula e quella di Mdp in via Zanardelli. Finché ieri, al termine dell'ennesima riunione fiume con Pietro Grasso, dal ...