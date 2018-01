Pd | è ancora scontro su liste Salta la presentazione di Boschi Giachetti a Renzi

Liste Pd - ancora scontro tra Renzi e la minoranza per i nomi. Rinviata la presentazione della Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. Quando mancano poche ore alla direzione dem che deve dare il via libera alle Liste è caos dentro il Partito democratico. Tanto che la presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano, prevista inizialmente per questo pomeriggio, è slittata a lunedì prossimo. Il ...

Pd - è ancora scontro su liste Minoranza sul piede di guerra Giachetti a Renzi : "No paracadute" : Convocata una nuova riunione della Minoranza Pd per decidere la strategia da tenere nella direzione convocata nel pomeriggio. E' infatti ancora scontro sulle liste Segui su affaritaliani.it

E ancora 'Marco contro Emma'. Su Europa nuovo capitolo dello scontro fra radicali : Sensazione palpabile quando Bordin mostra in streaming il fascicoletto del capitolo 'radicali' della sua rassegna stampa. Al contrario del solito è corposo, ma da due mesi parla solo della Bonino e ...

NBA : espulsione Westbrook - si infiamma ancora lo scontro tra giocatori e arbitri : arbitri contro giocatori, giocatori contro arbitri. Dovessimo trovare un filo conduttore di questa prima metà di stagione, difficilmente se ne riuscirebbe a trovare uno migliore del continuo scontro ...

Euro - è ancora scontro Prodi-Berlusconi : 12.07 "E' surreale che Silvio Berlusconi punti il dito accusatorio per la gestione dell'introduzione dell'Euro. E ci sarebbe da ridere perché fu proprio il suo governo che non volle gestire questa fase come invece avvenne in tutti gli altri Paesi". Prodi replica così a Berlusconi e accusa:"Pessima gestione". Il leader di FI aveva sottolineato come l'Italia fosse peggiorata per colpa dell'Euro."L'introduzione con quelle modalità e a quei ...

Migranti - esplode ancora lo scontro e l'Ue ad un passo dalla tempesta perfetta : Migrazioni che si scontreranno con società impoverite e incattivite da un'economia sempre più spietata, competitiva e priva di opportunità per chi viene dal basso. Per l'Europa questa sarà una ...

ancora scontro tra i revisori dei conti e l'Appendino : bocciano di nuovo il bilancio della giunta : E' negativo il parere dei revisori dei conti alle variazioni del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 del Comune di Torino. L'organo di revisione boccia la delibera approvata lunedì dal ...

ancora scontro tra i revisori dei conti e l'Appendino : bocciano di nuovo il bilancio della giunta : E' negativo il parere dei revisori dei conti alle variazioni del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 del Comune di Torino. L'organo di revisione boccia la delibera approvata lunedì dal Consiglio comunale con un "parere non favorevole" perché "sebbene le variazioni proposte lascino invariati gli equilibri di bilancio, di per sé le stesse non attuano e non adempiono ai contenuti previsti nelle riserve e nelle ...

GIULIA DE LELLIS/ La finalista e la nuova gaffe - ancora scontro con Signorini? (Grande Fratello Vip 2) : GIULIA De LELLIS è la prima finalista del Grande Fratello Vip 2. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha espresso preoccupazione per la sua relazione con Andrea Damante.(Pubblicato il Mon, 20 Nov 2017 18:52:00 GMT)

Inceneritore : è ancora scontro sulle emissioni : ... come dimostrano le esperienze virtuose nel nord Europa; dall'altro le realtà ambientaliste per le quali gli inceneritori rappresentano "il fallimento" dell'economia circolare , producono ...

I vecchi generali ancora in sella L'eterno scontro Prodi-Berlusconi : E dopo tanti anni sono ancora loro, nel bene e nel male, Romano Prodi e Silvio Berlusconi, a guidare le loro truppe verso le prossime elezioni. Le elezioni siciliane sono state una perfetta anticipazione di quello che potrebbe essere lo scenario vincente o perdente nel prossimo turno elettorale nazionale considerata la nuova legge elettorale Segui su affaritaliani.it