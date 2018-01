: RT @CybFeed: #BreakingNews PA,siglato accordo forze armate,polizia - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews PA,siglato accordo forze armate,polizia - CybFeed : #BreakingNews PA,siglato accordo forze armate,polizia - AIPASpace : RT @polimi: L’Italia nello Spazio: 15 anni di collaborazione e nascita di 4 figure accademiche focalizzate su tecnologie innovative per lo… - beretta_gio : RT @polimi: L’Italia nello Spazio: 15 anni di collaborazione e nascita di 4 figure accademiche focalizzate su tecnologie innovative per lo… - ASI_spazio : RT @polimi: L’Italia nello Spazio: 15 anni di collaborazione e nascita di 4 figure accademiche focalizzate su tecnologie innovative per lo… -

Dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al Ministero della Funzione pubblica l'negoziale riguardante le, di sicurezza e di. L'è statoalla presenza dei ministri competenti: Minniti per gli Interni, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia; il sottosegretario Baretta per l'Economia e il sottosegretario Rughetti che ha la delega dal Governo alla Trattativa.(Di venerdì 26 gennaio 2018)