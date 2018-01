Parte la nuova stagione per la Rari Nantes | presentati gli atleti

Nuova stagione teatrale all'Auditorium di Isernia : si Parte l'11 febbraio con Massimo Ranieri : L'assessore comunale alla Cultura Eugenio Kniahynichy in apertura ha sottolineato la volontà di offrire ai cittadini 8 spettacoli concentrati nel fine settimana e, inoltre, 2 mattinè rivolte alle ...

"Andrò in cerca di folli e artisti Voglio idee - non punti di vista" Blog - Parte la "nuova vita" di Grillo : "Inizia adesso un'avventura straordinaria di liberazione, di mente, di fantasia, di utopie, di sogni, di visioni. Io andro' in cerca di folli, di artisti, mi piace avere dei punti di vista, ma di idee, perche' io sono stufo delle opinioni, sono stufo delle opinioni". Lo scrive Beppe Grillo nel lungo intervento con cui da' inizio al suo nuovo Blog, separato Segui su affaritaliani.it

RiParte l’avventura dei Matia Bazar dal tastierista Fabio Perversi e con la nuova cantante Luna Dragonieri : Milano. “È il nuovo inizio dei Matia Bazar. Non poteva finire una storia di 43 anni costellata di innumerevoli e indimenticabili successi. Non potevo lasciare che un repertorio così vasto potesse andare perduto per sempre”. È la sintesi fatta da…Continua a leggere →

Marina Militare : la nave Alliance Parte per una nuova spedizione nel Mare Artico : Mercoledì 17 gennaio la nave polivalente di ricerca Alliance partirà dal porto di La Spezia per una missione scientifica con il Centre for Maritime Research and Experimentation (CMRE) della NATO, fra i mari d’Islanda e Groenlandia, oltre il Circolo Polare Artico. A salutare l’equipaggio e i ricercatori imbarcati, il Comandante in Capo della Squadra Navale, Ammiraglio di Squadra Donato Marzano e la direttrice del CMRE, dottoressa ...

RIKI/ Riccardo Marcuzzo : “Far Parte di un film è una esperienza nuova” (Verissimo) : Protagonista a Verissimo il cantautore italiano RIKI. Per lui, artista emergente, un 2017 da record e un 2018 già costellato da una serie di successi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 02:56:00 GMT)

'Cosa posso farci' - nuova canzone per il cantautore Partenopeo Eduardo De Felice : Apogeo Records presenta in anteprima il videoclip 'Cosa posso farci', del cantautore partenopeo Eduardo De Felice. Si tratta del secondo singolo che anticipa l'uscita dell'album E' così, la cui ...

La città che riParte - chiavi in mano per tre ristoranti di Norcia : nuova casa e nuova vita per gli imprenditori : Anche il Vice Presidente della Giunta Regionale, Fabio Paparelli, presente alla consegna delle chiavi, puntualizza come 'la ripartenza dei ristoranti a Norcia sia molto importante per l'economia sia ...

Presadiretta - riParte Riccardo Iacona con la nuova stagione : riparte Presadiretta con gli approfondimenti guidati da Riccardo Iacona, una nuova stagione di nove puntate che arriva nel momento più caldo della realtà italiana quella che ci porta alle elezione del 4 marzo. Lunedì 8 gennaio il via alle 21,15 su Rai3 “Cerchiamo di fare le cose che non fanno gli altri e di capirne di più. Anzi, andare a fondo è ormai un’ossessione, un mantra. Vogliamo che la gente esca da una puntata di ...

MiFID II - Parte oggi la nuova direttiva sui mercati finanziari europei : Pubblicità Pubblicità Con l'arrivo del 2018 si aprono importanti cambiamenti anche nel settore dei servizi finanziari VIDEO europei. La parola d'ordine al riguardo è #MiFID II , un termine che a molti ...

In Nuova Zelanda è già arrivato il 2018 - la festa dall'altra Parte del mondo : I fuochi di artificio hanno illuminato Auckland in Nuova Zelanda, la prima grande città a dare il benvenuto al nuovo anno, 13 ore prima che in Italia.

Intervista – Erica Mou : «Ho svuotato i miei cassetti ed ho scoperto una nuova Parte di me stessa» : Segna una nuova evoluzione musicale e personale il ritorno in musica della cantautrice Erica Mou, con il nuovo album intitolato “Bandiera sulla luna” edito dall’etichetta milanese Godzillamarket. Questa volta il tema conduttore di questo nuovo viaggio in musica è la conquista di spazi interiori, così sconosciuti e desiderati da rappresentare “la luna” descrivendo tra le note una generazione intera e la sua irrequietezza. Con la ...

Candy - Parte la nuova linea produttiva super veloce : sperimentazione ok ma operai "provati" : Torna aria di bufera in Candy. Poco prima di Natale il malcontento è serpeggiato tra i 30 lavoratori che hanno avviato la nuova linea super-produttiva: 85 macchine all'ora anziché le 60 ordinarie. I ...

Treni - Parte la nuova transfrontaliera tra Italia e Svizzera : ROMA Le Ferrovie dello Stato inaugurano un nuovo collegamento transfrontaliero con la Svizzera, sulla scia dei grandi valichi alpini. Dall'ultimo, ha sottolineato l'amministratore delegato di Rfi ...

RiParte l’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in Italia : nuova patch sicurezza per i no brand : Finalmente è partito anche per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus no brand un nuovo aggiornamento per la sicurezza. Mi riferisco alla patch del mese di novembre che pure era una grande assente sui due esemplari dei top di gamma non serigrafati ma di cui molti Italiani possono beneficiare a partire già da queste prime ore di oggi martedì 12 dicembre. Senz'altro una buona notizia per le ammiraglie nostrane. Nella giornata di sabato, era stata la ...