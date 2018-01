PALERMO-BRESCIA | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Probabili Formazioni PALERMO-Brescia Serie B 27-01-2018 : La capolista Palermo, nella 23^ giornata del campionato di Serie B, si trova ad affrontare il sempre ostile Brescia. Il Palermo, momentaneamente al comando della classifica di Serie B, assieme al Frosinone, in questa 23^ giornata di campionato si troverà ad affrontare il Brescia. I padroni di casa, che vengono da un brutto pareggio per 0-0, in casa dello Spezia, sono chiamati al riscatto in questa gara, per non perdere la vetta della ...